Zoe Saldana: Sci-fi je môj svet

Až novinári ju upozornili na to, že sa v posledných rokoch objavuje v žánrovo rovnakých filmoch. Práve teraz prišiel do kín nový Star Trek: Do temnoty, kde hrá bojovníčku Uhuru.

6. jún 2013 o 10:50 Alena Štifilová

Už druhý raz sa v lesklom úbore prechádza po vesmírnej lodi Enterprise, prvýkrát to bolo v roku 2009, keď režisér J. J. Abrams nakrútil svoj prvý Star Trek.

Keď ho potom spolu s hercami promoval po svete, Zoe Saldana od únavy skolabovala a skončila v nemocnici. Nebol to jednoduchý rok, v decembri ju čakala ešte významnejšia premiéra, Cameronov Avatar.

Veľkolepá sci-fi snímka získala sedem nominácií na Oscara, tri premenila a zarobila neuveriteľných 2,8 miliardy dolárov. Saldana stvárnila jednu z hlavných postáv, ale medzi nominovanými nebola. Ani na premiére by ste ju nespoznali.

Cameron ju využil ako predlohu k počítačovo vygenerovanej princeznej Neytiri, celý film odohrala so špeciálnou prilbou na hlave a s malinkou kamerou umiestnenou pár centimetrov od tváre. Výsledkom bola modrá kráska, dcéra náčelníka kmeňa Omaticaya na planéte Pandora, ktorá sa zaľúbi do pozemšťana Jaka Sullyho. Získala aspoň umiestnenie v desiatke najkrajších filmových mimozemšťanov.



Práve nakrúcala Cameronovho Avatara, keď jej J. J. Abrams ponúkol rolu Uhury v Star Treku. Váhala, pretože termíny sa prelínali, ale Cameron na ňu naliehal, aby úlohu prijala. Dokonca zašiel tak ďaleko, že pozval Abramsa, aby si spolu sadli a celú situáciu prediskutovali. FOTO: outnow.ch

„Bola to zatiaľ moja najnáročnejšia úloha. Po fyzickej, mentálnej i po duchovnej stránke,“ priznala. Ponuka od tohto režiséra sa však neodmieta. „Cameron robí filmy raz za desať rokov, a keď sa do niečoho pustí, tak to väčšinou vstúpi do filmovej histórie. Vopred som vedela, že čo sa týka vykreslenia postáv, bude to brať veľmi citlivo,“ hovorí. Citlivo bral aj prípravu hercov. Aby sa zžili s prírodnými bytosťami na Pandore, zobral ich na Havaj, kde strávili niekoľko dní predieraním sa džungľou, stavaním domorodých obydlí a jedením rýb. Saldana sa dokonca obliekla ako bojovníčka. Večer sa však pre istotu išli vyspať do päťhviezdičkového hotela Four Seasons.



Ako Uhura v novom Star Treku: Do temnoty. FOTO: outnow.ch

Fanúšička sci-fi

Ani herečkine plány do budúcna sa veľmi neodkláňajú od sci-fi žánru. James Cameron sa rozhodol, že ho už nezaujíma nič iné okrem Avataru, dvojka by mala ísť do kín v roku 2015, potom trojka a možno aj štvorka. „V prostredí Avataru dokážem povedať zrejme všetko, čo chcem povedať, a myslím, že je dôležité, aby som sa vyjadril k stavu sveta a čo s tým treba urobiť,“ vysvetlil.

Hoci to nie je podmienkou, Saldana je veľkou fanúšičkou sci-fi žánru. Vyrastala na filmoch ako 2001: Vesmírna odysea, E. T., Kokon alebo Blade Runner.

„Dlho som si myslela, že väčšina dievčat miluje sci-fi. Sklamalo ma, keď som si uvedomila, že to tak nie je,“ hovorí. Už sa teší, ako bude tento rok nakrúcať Guardians of the Galaxy, sci-fi snímku o slávnom komiksovom zápornom hrdinovi Thanosovi. „Bola som modrá, teraz môžem byť zelená. Režiséra Jamesa Gunna mám veľmi rada a scenár ma tiež zaujal,“ hovorí a priznáva, že nemá v povahe veci veľmi rozoberať, možno preto si nevšimla, že sa žánrovo pohybuje stále v tom istom. Rozhoduje sa podľa scenára a podľa toho, kto za projektom stojí.

Rada spolupracuje s tým istým typom ľudí, s umelcami, ktorí sú schopní predstaviť si nepredstaviteľné a vo svojej kreativite necítia žiadne obmedzenia. „A tí chcú z nejakých dôvodov tráviť polovicu času vo vesmíre, kam ja s nimi rada pôjdem,“ hovorí dcéra portorickej matky a dominikánskeho otca.

Mala som byť chlapec

Na svoj pôvod je hrdá a dá vám to pocítiť aj v komunikácii. Nie raz sa stretla s tým, že sa ľudia čudovali, koľko mužskej energie, agresie a chuligánstva sa skrýva za jej krehkým výzorom. Má africké a latinskoamerické korene a vyrastala v New Yorku, to vraj hovorí za všetko. Vysvetľuje to aj dôvod, prečo priťahuje režisérov akčných snímok a väčšina jej úloh je fyzicky náročná. V mužskej spoločnosti sa lepšie cíti, dokonca tvrdí, že sa mala narodiť ako chlapec.

„Mám silný charakter a milujem výzvy. Mužské oblečenie vo mne vzbudzuje pocit moci, takže často nosím mužské obleky,“ hovorí 34-ročná herečka, ktorá svoj temperament dala pocítiť aj Jackovi Sparrowovi v prvom filme Pirátov z Karibiku. Z pozície bývalej a mimoriadne nahnevanej milenky mu neváhala vylepiť facku pred celou posádkou.



Jej filmová postava Anamaria v Pirátoch z Karibiku vznikla na základe dvoch historických postáv, pirátok Anne Bonny a Mary Read. FOTO: outnow.ch

Nie dosť čierna

Tento rok by mala prísť do kín aj životopisná snímka Nina, v ktorej stvárnila americkú džezovú speváčku Ninu Simone. Tá bola nielen vynikajúcou hudobníčkou, ale aj aktívnou bojovníčkou za občianske práva. Rovnoprávnosť černochov chcela presadzovať násilnou cestou a verila, že Afroameričania by si mali založiť vlastný štát. Ku koncu života trpela rakovinou prsníka a bipolárnou poruchou osobnosti. Zomrela pred desiatimi rokmi, v apríli 2003, v prímorskom mestečku Carry-le-Rouet neďaleko Marseille.

Film je nakrútený, už ho treba len zostrihať. „Ako poznám režisérku Cynthiu Mortovú, pracuje na ňom, ale toto je ten typ filmu, ktorý potrebuje čas,“ hovorí Saldana a sama sa pripravuje na reakcie divákov. Fanúšikovia legendárnej speváčky jej totiž vyčítajú, že hrá v hudobnom filme a nevie spievať, nie je dosť čierna, nemá výrazné černošské črty a ani plnšie krivky ako Nina Simone.

„Dajte mi šancu,“ prosí ich. „Keď mohla Elizabeth Taylor hrať Kleopatru, Diana Ross Billie Holiday a Meryl Streep Železnú lady, počkajte, ako ja stvárnim Ninu Simone.“