Star Trek: vesmírna utópia, čo búrala predsudky

Najucelenejší obraz budúcnosti ľudstva ponúka popkultúra.

6. jún 2013 o 13:42 Miloš Krekovič

Najočakávanejšie sci-fi tohto roka zarába trochu menej, ako sa čakalo.

Star Trek či Star Wars? V sci-fi žánri prekáranie na remízu, asi ako porovnanie, či k vám chodí na Vianoce dedo Mráz, alebo Ježiško.

Obe ságy zo vzdialenej budúcnosti vytvárajú do detailu premyslený fantastický vesmír zabývaný rozličnými rasami.

V popkultúre trvajú už desaťročia a obidve museli prejsť omladením pre súčasné publikum. S jednou či s druhou z nich má skúsenosti mnoho rôznych režisérov. No len jeden z nich má tú česť s oboma.

Staromódna opera

Bolo to nevďačné zadanie. Keď J. J. Abrams pred štyrmi rokmi dostal za úlohu vzkriesiť legendu, ktorá sa v televízii začala vysielať ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, hneď bolo jasné, že značka potrebuje omladiť.

Predošlý, v poradí desiaty celovečerný film vesmírnej opery prepadol a v roku 2004 pôsobil dosť staromódne. Nový začiatok tak musel splniť niekoľko protikladných vecí a osloviť rôznorodé publikum.

Ľudí, ktorí vyrastali s legendou a medzičasom majú štyridsať, internetovú generáciu okolo dvadsiatky a napokon diváka, ktorému je celá sága ukradnutá a do kina prichádza zabaviť sa na akčnom sci-fi.

Úplne prvý príbeh

Riešením bol postup zvaný reboot. Star Trek z roku 2009 nebol film, čo v ságe pokračuje tam, kde sa príbeh skončil, ani sa nevracia pred začiatok, aby dovysvetľoval, čo v príbehu prišlo potom. Vytvoril skôr paralelný svet. Nový príbeh iba voľne súvisiaci s predlohou, kde nové dobrodružstvá prežívajú overené postavy.

Kozmickú loď Enterprise takto čaká prvá misia v ďalekom vesmíre, kapitán James T. Kirk je ešte mladík a práve sa zoznamuje s dôstojníkom Spockom. Napodiv to fungovalo a ak boli spokojní aj priaznivci pôvodného kultu nazývaní trekkies, nebolo to len pre scény, kde sa objavil ich obľúbenec Leonard Nimoy (predstaviteľ mimozemšťana Spocka v pôvodnom seriáli).

Aj bez efektu 3D, čo na svoju premiéru len čakal, to bol vizuálne dômyselný, veľkolepý a rafinovaný film. Nemuselo platiť, že lepšie filmové sci-fi od čias Matrixu ešte nevzniklo, ale jedno bolo isté: úspech Star Treku v kinách bol nad očakávania a prekonal aj takých konkurentov, ako boli Terminátor Salvation aj Transformers.

Po štyroch rokoch

Otázka dnes stojí, či to Abrams zopakuje aj po štyroch rokoch. Z priaznivých recenzií to zatiaľ tak vyzerá. Star Trek: Do temnoty je na tom lepšie ako tohtoročné sci-fi filmy Nevedomí alebo Iron Man 3.

Príbeh, kde kapitán James T. Kirk tentoraz musí dolapiť intergalaktického zločinca, dokonca prispel k debate o terorizme. Čísla z kín sú však menej dobrou správou pre štúdio Paramount. Od filmu si sľubovalo viac. Tržba v USA za prvé dni od premiéry neprekonala predchodcu, je nižšia o päť miliónov dolárov. To síce nie je tragické, ale treba brať do úvahy fakt, že minulý film nebol v 3D a vstupenky za štyri roky zdraželi.

Zatiaľ sa šíria ironické poznámky na adresu režiséra, ktorý má mať schopnosť rebootovať každú sériu a omladiť čokoľvek. V roku 2015 uvidíme, či to zvládol v konkurenčnej sci-fi ságe Georgea Lucasa. Večná otázka – Star Trek či Star Wars – tak dostane presnejšie obrysy.