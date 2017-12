Bol to len Výkrik, nič viac

Rok po rekordnej dražbe pripravili Nóri veľkú výstavu maliara Edvarda Muncha.

6. jún 2013 o 16:53 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, Oslo

Nevieme, či bol Edvard Munch smutný, alebo len robil výskum možných stavov ľudskej duše, hovorí kurátorka Národnej galérie v Osle Mai Britt Guleng.

Za necelých desať minút dostali Nóri dôkaz, že z ich krajiny pochádza jeden z najdrahších a najvzácnejších obrazov, exemplárna ukážka expresionizmu a modernej maľby vôbec.

Bolo to vlani v máji, keď sa v newyorskej sieni Sotheby’s vydražil Výkrik za rekordný čas aj sumu – 119 miliónov dolárov.

Dnes je toto dielo súčasťou veľkej výstavy v Národnej galérii v Osle. Je špeciálna, veľmi pekná a hrdí Nóri na ňu pozvali stovky hostí z celého sveta, pretože oslavujú 150 rokov odvtedy, čo sa Edvard Munch narodil.

Pýtali sme sa jej kurátorky Mai Britt Guleng, či by návštevníci vedeli vystopovať výnimočnosť Výkriku, keby o Munchovi nikdy nič nepočuli. Odpovedala: „Nie. Ťažko by odhadli, že práve z neho sa stane taký ikonický obraz. Ani Munch si to o ňom nemyslel, tá sláva prišla až desaťročia potom, ako ho namaľoval. A vôbec, mal viac takých obrazov, ktoré by si zaslúžili extra pozonosť.“

City sú komplikované

Ku koncu života Munch vystavil sériu autoportrétov, celkom bez cenzúry sa na nich zobrazil ako opustený muž, za barovým stolom, s prázdnou fľašou pred sebou. Mohli by potvrdzovať teóriu, že bol smutným, úzkostným človekom, neraz pred hranicou nervového zrútenia, alebo už po nej. Veď o Výkriku sa tiež hovorí, že most, na ktorom sa postava v popredí chytá za hlavu, videl Munch zo svojej psychiatrickej liečebne.

Aj proti takejto predstave by Mai Britt Guleng čosi namietla. „Nevieme povedať, či bol smutný, keď maľoval smutné obrazy,“ hovorí. „Mal rád komplikované emócie a výtvarné umenie mu ponúkalo možnosť prebádať, čo všetko je ľudská bytosť schopná precítiť.“ Výstava v Národnej galérii je teda tiež takým výskumom komplikovanosti a nejednoznačnosti. Ak začal Munch maľovať lásku, nešlo to bez toho, aby videl aj jej koniec. Ak mal pred sebou skupinu priateľov, vedel vytušiť samotu každého z nich. Ak rozjímal nad krásou prírody, cítil prítomnosť jej temných tajomstiev.

Experimenty s dušou

Petter Olsen – to je ten pán, čo vlani predal Výkrik – teraz kúpil dom v dedinke Hvitsten (dnes má 311 obyvateľov), kde Munch naposledy tvoril a žil. Je v krásnom prostredí neďaleko Osla, pri fjorde a záhrade s orgovánmi. Jeho plánom je obnoviť všetko tak, ako to vyzeralo za starých čias, ale hovorí, že to nebude skôr ako o rok.

Úlohu dopracovať sa k čo najčistejšej verzii Muncha si zatiaľ dala Národná galéria. V jednej miestnosti rekonštruuje výstavu z roku 1893 v Berlíne. Navrhol ju sám maliar, volá sa Livsfrisen – Reliéfy života a chcel ňou vyjadriť „stavy modernej duše“. Pozdĺž všetkých štyroch stien zavesil sériu dvadsiatich dvoch obrazov a rozdelil ju na štyri časti: láska, koniec lásky, úzkosť a smrť.

„Sám určoval, medzi ktorými obrazmi sa končí jedna fáza duše a začína sa druhá. Experimentoval s nimi, posúval ich podľa toho, v akom životnom rozpoložení práve bol,“ hovorí kurátorka Mai Britt Guleng.

V tejto miestnosti je zavesený aj Výkrik, medzi Úzkosťou a Smrťou. Takže nie je žiadnym finále výstavy. Nemá ani zlatý rám, je len prostou súčasťou celku. Popri iných obrazoch nemá znamenať ani o nič menej, ani o nič viac.