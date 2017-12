Zomrel bubeník skupiny Jefferson Airplane, Joey Covington

Nepripútaný narazil do múru, na mieste zomrel.

6. jún 2013 o 21:17 TASR

PALM SPRINGS. Joey Covington, bývalý bubeník americkej rockovej skupiny Jefferson Airplane, zomrel v kalifornskom meste Palm Springs pri autonehode. Informáciu dnes priniesla tlačová agentúra AP.

V správe koronera okresu Riverside sa uvádza, že 67-ročný obyvateľ Palm Springs nemal zapnutý bezpečnostný pás, keď jeho auto narazilo v utorok 4. júna okolo 17.00 h miestneho času do múru. Muž zomrel na mieste nehody.

Noviny Palm Springs Desert Sun informovali, že podľa presvedčenia polície nehral pri nehode žiadnu úlohu alkohol ani drogy.

Priateľ zosnulého Keith McCormick uviedol pre noviny, že Covingtonova manželka Lauren má podozrenie, že Joey mal pred haváriou mozgovú porážku alebo srdcový záchvat.

Skupina Jefferson Airplane vznikla v roku 1965 a bola priekopníkom psychedelického rocku.

Covington nahradil Spencera Drydena v Jefferson Airplane, v rokoch 1970-1972 bol bubeníkom skupiny. Predtým hral v kapele Hot Tuna, ktorá fungovala popri začínajúcej Jefferson Airplane, a hral aj na kongá na albume Jefferson Airplane s názvom "Volunteers" z roku 1969.

Covington bol spoluautorom niekoľkých piesní Jefferson Airplane, vrátane "Pretty as You Feel" a "With Your Love".