Chill On The Sun a Chick & Tin v Bratislave

V utorok sa v bratislavskom klube Hlava XXII uskutoční koncert dvoch zaujímavých kapiel.

10. jún 2013 o 11:02 mnk

Slovenská kapela Chill On The Sun existujúca od roku 2000 vydala svoj tretí album s názvom Polo My (vydavateľstvo Hevhetia) v lete 2012. Album bol nahrávaný naživo v 'eko-enviromentálnej' oblasti Zaježová - Polomy a booklet CD obsahuje obrazy mladých výtvarníkov vytvorené podľa piesní na albume.

Je to hudba na pomedzí magickej world-music a surrealistických piesní plná prírodnej atmosféry a éterických plôch, ktorá vznikla v zvláštnej akustike svojpomocne vyrobených hlineno-slamených domov, do ktorých kapela na pár dní presťahovala štúdio a v absolútnom kľude zaznamenala svoju hudbu.

Výsledkom je mix new age, post rocku, folku či world music. Kapela účinkuje v zložení: Marek Škvarenina (klavír, organ), Anton Hájiček (gitary, spev) a Vladislav Leškovský (bicie, perkusie).

video //www.youtube.com/embed/oCMwZjCMU9Q

V utorok večer odohrajú koncert v bratislavskom klube Hlava XXII spolu s formáciou Chick & Tin. Začiatok koncertu je po ôsmej večer, no ak si chcete chytiť stoličky, príďte skôr. Udalosť na Facebooku nájdete na tomto linku.

Predkapela bude mladé trio Chick & Tin, v ktorého tvorbe cítiť vplyv Deža Ursínyho a Jara Filipa.

Hlas Moniky Satkovej (autorky hudby aj všetkých textov) má jesenné sfarbenie a trio klavír, basa, bicie hrá netradične už len preto, že bubeník je vlastne gitarista. Monika má výnimočný cit pre melódie, takže ak na slovenskej hudobnej scéne chýbal u mladých speváčok autorský rukopis, máte šancu si ho vypočuť. Chick & Tin hraje v zložení: Monika Satková (klavír, spev), Miloš Bulík (basa) a Peter Bulík (bicie).