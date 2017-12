Aktuálne výstavy

Katarína Vavrová, Bahna o Malíkovi, Miloš Štofko, Martin Martinček, Pekná maľba 2, Chapter 1, Panel Story

11. jún 2013 o 0:00 (kul)

Katarína Vavrová

V Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy otvoria v stredu o 17.00 h výstavu Kataríny Vavrovej Vyznanie môjmu otcovi. Kurátorka Danica Lovišková, výstava potrvá do 1. septembra.

Bahna o Malíkovi

Výklad architekta Jána Miloslava Bahnu na výstave Viliam Malík 1912 – 2012 v Slovenskej národnej galérii bude vo štvrtok o 18.00 h. Téma: Viliam Malík a fotografia architektúry.

Miloš Štofko

Výstavu Miloša Štofka Voyerizmus otvoria vo štvrtok o 18.00 h v bratislavskej Galérii 19 na Lazaretskej ulici. Kurátor Vladimír Kordoš, úvodné slovo Jozef Cseres a Peter Zajac, výstava trvá do 14. júla.

Martin Martinček

V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok o 16.00 vernisáž výstavy Martin Martinček 100 rokov 100 fotografií, kurátorka Zuzana Gažíková, trvanie do 19. októbra. Súčasne otvoria aj výstavu Hommage Martinovi Martinčekovi – výstavu súčasnej fotografie z diel 32 autorov vrátane dokumentačných záberov Martina Martinčeka (1913 – 2004) z archívu Ľuba Stacha.

Pekná maľba 2

Francúzsky inštitút v Bratislave pozýva na otvorenie výstavy Pekná maľba 2, ktoré bude vo štvrtok o 18.30 h v Pisztoryho paláci v Bratislave na Štefánikovej ulici. Potrvá do 26. júla.

Chapter 1

Výstavu fotografií študentov Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení Chapter 1 (The trumpets of Banská Štiavnica) otvoria vo štvrtok o 18.00 h v priestoroch bývalých kúpeľov Grössling v Bratislave. Potrvá do 30. júna, súčasťou vernisáže bude krst rovnomennej publikácie.

Panel Story

Kurátorský sprievod výstavou Panel Story v rámci 10. ročníka projektu Štipendium Radislava Matuštíka sa bude konať vo štvrtok 13. júna 2013 v Pálffyho paláci o 16.30 h. Kurátorkami výstavy, ktorá trvá do 16. júna, sú Lucia Miklošková a Lucia Štrbáková.