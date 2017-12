Novinky v našich kinách

Tento týždeň majú premiéry štyri filmy: komédia Hurá na Francúzsko, post-katastrofický triler Po zániku Zeme, príbeh o štvorlístku kúzelníkov Podfukári a remake televízneho filmu od režiséra Dannyho Boylea.

12. jún 2013 o 15:00 Miloš Ščepka

Hurá na Francúzsko

Vive la France. Francúzsko 2013. 97 minút. Scenár: Bernardo Barilli, Dominique Gauriaud, Jurij Prette, Michaël Youn. Réžia: Michaël Youn. Kamera: Stéphane Le Parc. Strih: Sandro Lavezzi, Nicolas Trembasiewicz. Hudba: Freaks. Účinkujú: José Garcia, Michaël Youn, Isabelle Funaro, Claude Perron, Ary Abittan, Jérôme Commandeur a ďalší.

V roku 2010 režíroval francúzsky komik, spevák a skladateľ Michaël Youn svoj debutový celovečerný film Fatal. Teraz, opäť spolu s Dominique Gauriaudom a Jurijom Prette napísal scenár pre ďalší, ktorý znovu režíroval a stvárnil v ňom jednu z hlavných postáv. S José Garciom hrajú dvoch prostoduchých pastierov z malej moslimskej krajiny Taboulistanu, ktorí sa vydávajú na misiu do Paríža s úlohou spopularizovať svoju vlasť tým, že zničia Eiffelovku. Bolo by zaujímavé sledovať, ako by asi reagoval Sacha Baron Cohen čiže Borat, ak by náhodou tento film videl.

video //www.youtube.com/embed/OHUPwzOWMEA

Po zániku Zeme

After Earth. USA 2013. 104 minút. Scenár: Gary Whitta, M. Night Shyamalan, Will Smith. Réžia: M. Night Shyamalan. Kamera: Peter Suschitzky. Strih: Steven Rosenblum. Hudba: James Newton Howard. Účinkujú: Will Smith, Jaden Smith, Isabelle Fuhrman, David Denman, Zoë Kravitz, Sophie Okonedo a ďalší.

Will Smith s manželkou Jadou Pinkett a švagrom Caleebom Pinketom si zaplatili kedysi slávneho scenáristu režiséra M. Nighta Shyamalana, nominovaného na dva Oscary, hudobného skladateľa Jamesa Newtona, nominovaného na osem Oscarov, kameramana Petra Suschitzkeho, nominovaného na cenu BAFTA, strihača Stevena Rosenbluma, nominovaného na tri Oscary a scénického výtvarníka Thomasa E. Sandersa, nominovaného na dva Oscary. Celý špás ich vyšiel na 130 miliónov – a všetko len preto, aby si ich Jaden Smith tri roky po snímke Karate Kid mohol opäť zahrať vo filme. Vznikol postkatastrofický sci-fi thriller s katastrofálnymi recenziami a podpriemernými tržbami. Niektoré veci skrátka nie sú na predaj.

video //www.youtube.com/embed/CZIt20emgLY

Podfukári

Now You See Me. USA – 2013. 116 minút. Scenár: Ed Solomon, Boaz Yakin, Edward Ricourt, André Nemec, Josh Appelbaum. Réžia: Louis Leterrier. Kamera: Mitchell Amundsen, Larry Fong. Strih: Robert Leighton, Vincent Tabaillon. Hudba: Brian Tyler. Účinkujú: Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mélanie Laurent, Mark Ruffalo, Michael Caine, Dave Franco a ďalší.

Ďalším z kedysi slávnych filmárov, ktorý sa pokúša vyškrabať späť na výslnie, je v Hollywoode naturalizovaný Francúz Louis Leterrier (Kuriér, Utrhnutý z reťaze, Súboj Titanov). Dal dohromady piatich scenáristov (!), rozpočet 75 miliónov dolárov, hercov slávnych mien a príbeh o štvorlístku kúzelníkov, ktorí ako novodobí Robinovia Hoodovia okrádajú zlých kapitalistov agentom FBI priamo pred nosom. No recenzie i vývoj tržieb zatiaľ naznačujú, že slávny návrat sa ani v tomto prípade nekoná.

video //www.youtube.com/embed/KzJNYYkkhzc

Tranz

Trance. Veľká Británia 2013. 101 minút. Scenár: Joe Ahearne, John Hodge. Réžia: Danny Boyle. Kamera: Anthony Dod Mantle. Strih: Jon Harris. Hudba: Rick Smith. Účinkujú: James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson, Tuppence Middleton, Sam Creed, Danny Sapani a ďalší.

Danny Boyle nakrútil s rozpočtom 13 miliónov libier remake britského televízneho filmu Tranz počas prestávok pri prácach na úvodnom a záverečnom ceremoniáli londýnskej Olympiády. Prináša príbeh zlodeja (James McAvoy), ktorý následkom úrazu pri krádeži vzácneho obrazu stratil pamäť a nevie si spomenúť, kam dielo ukryl. Jedinou cestou sa zdá byť zásah psychoterapeutičky (Rosario Dawson) , ktorá sa vďaka hypnóze dokáže dostať do jeho podvedomia. Recenzenti i diváci sú spokojní – a vzhľadom na minimálne výrobné náklady, sa asi budú tešiť aj investori.