Pozvánky

13. jún 2013 o 0:00 (kul)

Knihy z VŠMU

V bratislavskom Artfore je dnes o 19.00 h Večer autorov VŠMU, kde škola predstaví svoju edičnú činnosť.

Nová poézia

Literárny klub v bratislavskom KC Dunaj predstaví dnes v rámci večera Nová slovenská poézia Vlada Šimeka, Dominika Želinského a Luciu Kramárovú.

Na pomedzí tanca a boja

Wrestling je niečo medzi súbojom, športom a divadlom. Ten tretí rozmer rozvinuli tanečníčky Magda Tuka a Anita Wach v pohybovej performancii Fight, fight - that's all we can do. Vznikla v rámci rezidencie v žilinskej Stanici Záriečie a má dnes o 19.00 h premiéru. Inšpirovali sa archetypom ženskej bojovníčky a vytvorili denník fyzických zážitkov po boji, ktoré prerozprávajú cez video, pohyb, text a zvuk.

Dorota Sadovská

Vernisáž výstavy Doroty Sadovskej Národná identita bude dnes o 17.00 h v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Úvodné slovo Helena Markusková.

Magisterské práce

V bratislavskom Dome umenia otvoria dnes o 17.00 h výstavu Magisterské diplomové práce 2013, kurátorka Beáta Jablonská.