Johnny Depp má hlavu plnú zásuviek s čudnými postavami

Pred pár dňami oslávil päťdesiatku a rovnako úctyhodný je počet čudesných postáv, do ktorých sa prevtelil. Doslova.

13. jún 2013 o 13:57 Alena Štifilová

Či chcete, alebo nie, neexistuje filmová úloha, ktorú by ste dokázali zahrať bez toho, aby ste do nej nevložili vlastné autobiografické črty. „Je v nich vždy niečo z vás,“ myslí si Johnny Depp, ktorý s obľubou splýva so svojimi postavami.

Stal sa priam posadnutý grófom Johnom Wilmotom, ktorého stvárnil v historickej dráme Libertin, navštevoval miesta, kde tento vynikajúci dramatik a súčasne veľký zhýralec a smilník žil, chodil do knižnice a dookola čítal jeho básne i korešpondenciu.

Večne „zhuleného“ novinára Raoula Dukea sa zas snažil pochopiť priamo u Huntera S. Thompsona, autora kultového románu, podľa ktorého film Strach a hnus v Las Veegas vznikol. Istý čas u neho býval, stali sa z nich blízki priatelia, Depp mu dokonca sľúbil, že keď zomrie, splní mu posledné želanie a vystrelí jeho popol do vesmíru.



Raoul Duke (Strach a hnus v Las Vegas, 1998). FOTO: outnow.ch

Kým sa rozhodol, ako stvárni excentrického kapitána Jacka Sparrowa v kinohite Piráti z Karibiku, prečítal množstvo kníh o pirátoch a rozmýšľal nad ich postavením v spoločnosti.

„Ich túžba po slobode, dobrodružstve, pohŕdanie zákonom, autoritami, záľuba v ženách a divokom životnom štýle... Veď to boli rockové hviezdy tých čias,“ pomyslel si a ako veľký fanúšik Keitha Richardsa nemusel po inšpiráciu chodiť ďaleko.

„Všetko sa to odohralo v jeden deň. Sedel som v maskérni a povedal som, že chcem dredy. A do nich zapliesť množstvo drobných vecičiek, ktoré som našiel na zemi cestou na nakrúcanie. Ako Keith, ktorý má vo vlasoch mince a koráliky. A tiež chcem bradu,“ hovorí Depp.

Potom si spomenul na africké kmene, ktoré si okolo očí nanášajú čiernu farbu, aby sa chránili pred slnkom a pieskom, a, samozrejme, na množstvo zlatých zubov.



Kapitán Jack Sparrow (Piráti z Karibiku, 2003)



Piráti ako rockové hviezdy

To už bolo na producentov priveľa. Zničíte celý film, kričali naňho. Nemohli Jacka Sparrowa vystáť, nevedeli, čo si o ňom majú myslieť. Je opitý? Je gay? Prečo sa potáca po móle, nevie vykoktať súvislé slovo a správa sa ako výstredný hlupák?

Depp trval na svojom a to nakoniec prinieslo nervóznej spoločnosti Walt Disney Company neuveriteľné zisky. Piráti sa stali komerčne mimoriadne úspešní a Jack Sparrow najobľúbenejšou postavou celého filmu.

„Dvadsať rokov si užívam hereckú kariéru smoliara. Nikdy som neočakával, že by niektorý z mojich filmov zarobil peniaze, ale Piráti to zmenili. Nebola to moja vina,“ smial sa v rozhovore pre magazín Askmen.

„Snažil som sa vystreliť si z Kliatby Čiernej perly, nemohli ma totiž vyhodiť. Vždy pracujem rovnako, nesúvisí to s tým, či je film nakoniec úspešný, alebo nie,“ dodal.

V júli to bude desať rokov, čo sa prvýkrát prešiel neistým krokom po palube Čiernej perly a odvtedy považuje Jacka Sparrowa za súčasť svojho ja. „V každej postave je niečo z vás, ale obávam sa, že v tomto prípade sa to už otočilo. Vo mne je viac z kapitána Jacka, ako v kapitánovi Jackovi zo mňa.“

Piate pokračovanie blockbusteru je naplánované na rok 2015 a Johnny Depp sa už nevie dočkať. Keira Knightley a Orlando Bloom to vzdali po treťom diele.

Sweeney Todd: Diabolský holič z Fleet Street (2007)



Preplnená myseľ

Väčšina jeho filmových postáv je excentrická a vymyká sa tomu, čo považujeme za normálne. Stačí si spomenúť na Willyho Wonka, Nožnicovorukého Edwarda, Sweeneyho Todda, Edda Wooda, Raoula Dukea či Mada Hattera z Alice v krajine zázrakov.

Kuriózna zbierka, ako sa však zbaviť všetkých tých podivínov, keď sa skončí nakrúcanie? Stále ostávajú v hlave, sťažuje sa Depp.

„Pravdepodobne to nie je tá najzdravšia vec na svete, ale oni sú stále tam. Predstavujem si, ako je v jednej zásuvke Ed Wood, v druhej Hatter, v tretej Edward. Je to šialene preplnené, vyliezajú, vôbec nie sú hlboko,“ hovorí.

Vraj stačí, aby si k ústam priložil ceruzku, ako keby to bola cigareta, a Raoul Duke vyskočí zo zásuvky. Pri nakrúcaní sa postavy neraz prepašujú aj do jeho snov, napríklad Diabolský holič z Fleet Street sa mu postaral o množstvo temných nočných desov.

Skúsim divadlo

S režisérom Timom Burtonom sa stretol prvýkrát v roku 1990 pri nakrúcaní Nožnicovorukého Edwarda. A odvtedy môže povedať, že jeho život je taký, aký je, hlavne vďaka nemu. Doteraz spolu nakrútili deväť filmov a patria medzi najvernejšie tvorivé dvojice v Hollywoode.

„Od prvého momentu sme si sadli vo všetkých tých podivnostiach a výstrednostiach, čo máme spoločné,“ hovorí Depp.

Obdivuje hviezdy nemého filmu, pretože si museli vystačiť s rečou tela a očami, ale bol to podľa neho Marlon Brando, ktorý zmenil filmový svet. Patril medzi jeho blízkych priateľov a raz sa ho opýtal, koľko filmov ročne nakrúti. „Možno tri?“ nevedel Depp. „Mal by si spomaliť, chlapče,“ odvetil mu. „Prečo si nezoberieš rok voľna a neštuduješ Shakespeara? Choď a pracuj na Hamletovi. Zahraj si ho predtým, ako naňho budeš pristarý. Ja som to nikdy neurobil, nemal som príležitosť,“ priznal sa Deppovi, ktorý mu sľúbil, že to raz určite urobí. Práve oslávil päťdesiatku, možno v duchu rekapituluje a rozmýšľa nad nesplnenými túžbami.



Mad Hatter (Alica v krajine zázrakov, 2010)



Nožnicovoruký Edward (1990)



Willy Wonka (Charlie a továreň na čokoládu, 2005)





John Wilmot (Libertin, 2004)