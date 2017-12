TEDx Bratislava v SND aj s Robertom Rothom

V piatok 5. júla usporadúva SND nezávislé podujatie TEDx Bratislava s rôznymi diskusiami témami.

13. jún 2013 o 16:05 snd



Slovenské národné divadlo sa v piatok 5. júla 2013 stane miestom štvrtého ročníka nezávisle organizovaného podujatia TEDxBratislava. Jedným zo štrnástich rečníkov bude aj člen našej prvej činohernej scény Robert Roth.

„TEDx je prestížne podujatie spájajúce ľudí, ktorých priťahujú zaujímavé myšlienky a zároveň má silný potenciál šíriť ich ďalej. Pre mňa ako divadelníka je to príležitosť vystúpiť v netradičnom formáte pred nekonvenčným publikom a priblížiť mu témy, ktoré sú blízke práve môjmu povolaniu, no nesú v sebe odkaz pre každého z nás. Veľmi sa na to teším,“ povedal člen Činohry Slovenského národného divadla Robert Roth.

Účastníkom podujatia sa v Sále činohry novej budovy SND predstavia slovenskí i zahraniční rečníci z rôznych sfér. Návštevníkom priblížia zaujímavé témy od dizajnu, cez včelárstvo, molekulárnu biológiu, vzdelávanie, možnosti laserových zväzkov až po nesmrteľnosť.

TEDxBratislava vo svojom atraktívnom programe ponúkne v Slovenskom národnom divadle nielen pútavé prednášky, ale aj priestor na diskusie v prestávkach a ďalšie zaujímavé aktivity, o ktorých sa záujemcovia môžu dozvedieť na portáli www.tedxbratislava.sk.