Nový Richard Müller – len hlasy, žiadne nástroje

Spevák začal pracovať na novom projekte so skupinou Fragile. Na jeseň z toho bude album aj turné.

13. jún 2013 o 16:09 Oliver Rehák

Spolupráca Richard Müllera s vokálnou skupinou Fragile nie je jednorazová záležitosť.

„Po schodoch, po schodoch, poznávam poschodia,“ znelo pred pár dňami v SuperStar. Hit z 80. rokov však nespieval nik z mladých finalistov súťaže, o prekvapivú verziu sa postaral Richard Müller. Na pódiu s ním stála iba vokálna skupina Fragile.

Rovnako to bude vyzerať na jeho novom albume a jesennom turné, ktoré dostalo názov Hlasy.

Nebudú to len hity

„Úprimne sa priznám, že takú ťažkú prácu som za tridsať rokov vo svojej kariére ešte nezažil. Predstavoval som si to jednoduchšie a ľahšie,“ komentuje svoj najnovší projekt spevák, no spoluprácu so skupinou vokalistov si pochvaľuje. „Ale zatiaľ sa mi robí veľmi dobre, sú to všetko príjemní ľudia.“

Budú to naozaj len hlasy, žiadni iní muzikanti ani žiadne iné nástroje. Koncept á cappella, aký napríklad urobila speváčka Björk na albume Medúlla (2004). Výsledkom intenzívneho letného skúšania bude nový koncertný program aj nová nahrávka.

Zoznam piesní sa rodil v spolupráci s kapelníkom Fragile: „Chceme ponúknuť fanúšikom veci, ktoré dobre poznajú a na koncertoch Richarda očakávajú – najväčšie hity,“ vraví Branislav Kostka. „Zároveň však chceme zaspievať aj niektoré skladby, ktoré neboli až také medializované. Pre mnohých možno budú akoby úplne nové.“

video //www.youtube.com/embed/NuNXLemXl3g

Takmer štyridsať večerov

S nápadom na spoluprácu prišiel spevák, zhodou okolností v čase, keď vokálna skupina, ktorú tvoria Braňo Kostka, Soňa Norisová, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Jana Golisová, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík zvažovala zaradenie viacerých slovenských pesničiek do repertoáru.

„Prišlo nám to vhod. Sme navyše Richardovými fanúšikmi a má toľko pekných skladieb, že nie je problém vyskladať celý večer tak, aby bol pestrý,“ vraví Branislav Kostka a dodáva, že v aranžmánoch sa príliš nechceli vzdaľovať od pôvodných verzií.

Ak všetko pôjde dobre, album Richarda Müllera a Fragile pokrstia 1. septembra a o pár dní vyrazia speváci spolu na turné. Celkovo plánujú takmer štyridsať koncertov po Slovensku aj v Česku. Finále by malo byť v polovici novembra v bratislavskom NTC. Lístky už sa začínajú predávať.