Festival Hip Hop žije predstaví aj legendu Mobb Deep

Už o dva týždne vystúpi po prvýkrát pred slovenským publikom americká dvojica

14. jún 2013 o 13:00 Dominik Holič

Už o dva týždne vystúpi po prvýkrát pred slovenským publikom dvojica Mobb Deep. Havoc a Prodigy pochádzajú z new yorkského Queensu a reprezentujú starú hip hopovú školu Východného pobrežia.

Na scéne debutovali v roku 1993 svojpomocne produkovaným albumom Juvenile Hell. Výrazného uznania sa dočkali až o dva roky neskôr albumom The Infamous. Ten obsahuje aj ich doteraz komerčne najúspešnejší single The Shook Ones Pt. II.

video //www.youtube.com/embed/0NUX4tW5pps

Skladba “Drop a Gem On 'Em” z tretieho albumu Hell on Earth reflektuje dlhotrvajúci konflikt medzi jednotlivými rapovými zoskupeniami Východného a Západného pobrežia Spojených štátov. Odpovedá na neznášanlivé a provokatívne texty smerom k Mobb Deep a new yorkskej scéne v skladbách Snoop Dogga a 2Paca.

Úspechy s albumom Murda Muzik (1999) sa im v najbližších rokoch zopakovať nepodarilo. Odklonom od ich tradičného surového minimalisticého štýlu vypovedajúcom o živote na uliciach sa verným fanúšikom nezavďačili. Potvrdil to nízky predaj komerčne priateľskejších albumov Infamy (2001) a Amerikaz Nightmare (2004). Po štvorročnom pôsobení na vydavteľstve G-Unit, odmlke spôsobenej Prodigyho uväznením, a urovnaní sporov medzi sebou sa Mobb Deep vracajú pred mikrofóny v štúdiu aj na koncertoch.

Na Zlatých pieskoch ukončia program hlavného pódia prvej festivalovej noci Hip Hop žije.