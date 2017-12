Zem to prežije, ale čo divák

Film Po zániku Zeme s rozpočtom 130 miliónov dolárov pripomína lacnú televíznu inscenáciu pre deti.

14. jún 2013 o 16:40 Miloš Ščepka

Vysoký rozpočet nie je zárukou dobrej zábavy. Dôležitejší je príbeh.

Scenárista a režisér M. Night Shyamalan v minulosti dokázal zručne vyrozprávať príbeh vo filmoch Šiesty zmysel a Vyvolený. Teraz sa mu to nepodarilo.

Sci-fi a realita

Recenzia / Film Po zániku Zeme (USA 2013), After Earth, 104 minút Námet: Will Smith. Scenár: M. Night Shyamalan, Gary Whitta. Réžia: M. Night Shyamalan. Kamera: Peter Suschitzky. Strih: Steven Rosenblum. Hudba: James Newton Howard.

Zem nezanikla, len sa stala neobývateľnou a ľudstvo muselo expandovať do vesmíru, kde narazilo na mimozemšťanov. Ich hlavnou zbraňou sú krvilačné obludy, ktoré vedia vycítiť strach obetí. Generál Cypher Raige (Will Smith) vezme na misiu syna Kitaia (Jaden Smith), ktorému strach nedovoľuje stať sa skutočným bojovníkom.

Vesmírna loď musí núdzovo pristáť, ale manéver sa skončí katastrofou. Generál sa zraní a Kitai je jedinou nádejou na záchranu. Planéta, na ktorej uviazli, je Zem tisíc rokov po tom, ako ju opustili ľudia.

Námet nepochádza z rozprávky, ale z televízie. Švagrov Willa Smitha a Caleeba Pinketta zaujal prípad chlapca, ktorý s nasadením života privolal pomoc otcovi v havarovanom aute.

Smith si predstavil seba so synom v príbehu z budúcnosti. Oslovil scenáristu Garryho Whittu a režiséra M. Nighta Shyamalana. Shyamalan scenár prepracoval, ale fakt, že do predlohy ešte zasiahli Stephen Gaghan a Mark Boal, zmenili sa filmové štúdiá i herecké obsadenie, naznačujú, že to nebolo jednoduché.

Kam sa podeli milióny?

Shyamalan síce použil digitálne kamery s veľmi vysokým rozlíšením, ale odmietol trojdimenzionálny obraz. Výsledok má ďaleko od štylizovaných obrázkov na plagátoch. Kameraman Peter Suschitzky bol viac ako technikou obmedzený výpravou. Strieda úchvatné zábery na zdivenú Zem s minimalistickými interiérmi, rekvizitami i kostýmami.

Generál leží v troskách lode, syn beží opreteky s časom a obludou, ale i s vlastnými fóbiami a zmutovanou faunou. Jeho hereckými partnermi sú neohrabané digitálne výtvory. Hoci Jaden Smith má talent, zahrať presvedčivú interakciu s nimi a premenu ustráchaného dieťaťa na odvážneho muža sa mu nedarí. Presvedčiť dokáže azda len divákov mladších ako je on sám.

Tézovitý scenár s lineárnym príbehom a čudnými dialógmi mu nemá ako pomôcť. Humor? Iba ak nechcený. Hudba Jamesa Newtona-Howarda to zachrániť nedokáže.

Režisér odviedol štandardnú remeselnú prácu v súlade s inscenovaným príbehom. Za tie peniaze a od tvorcov takých mien sme však čakali viac. Dostali sme videozábavu pre deti prvého stupňa základných škôl.