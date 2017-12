Z Osla bude Paríž. Vďaka Munchovmu ikonickému obrazu

Každý deň by som chcela iného Muncha

Edvardovi Munchovi sa v Národnej galérii v Osle venuje kurátorka Mai Britt Gulengová, ona zostavila veľkú výstavu k 150 výročiu. Pri rozhovore si sadla pred Munchov autoportrét s cigaretou.

Koho vidíte, keď sa pozriete na tento obraz?

„Elegantného muža. Moderného, keďže fajčí cigaretu, a nie cigaru, ako bolo vtedy zvykom. No a napokon sebavedomého, pretože jeho ťahy štetcom a zároveň výraz v tvári jasne hovoria: Som maliar. A výborný.“

Venujete sa mu už niekoľko rokov, akým spoločníkom je?

„Prekvapujúcim a inšpirujúcim. Objavila som ho ako tínedžerka a potom dlho kopírovala. Moja mama dodnes skladuje množstvo mojich Munchov. Jeho súčasníci ho neraz kritizovali, vraveli, že je málo moderný. Za pravý modernizmus považovali abstrakciu, nie jeho figurálnu maľbu a dôraz na emócie. Lenže všetko, nad čím pri tej figurálnej maľbe rozmýšľal, moderné bolo. Jeho obrazy ma priviedli k psychológii, histórii, sociálnej histórii. A že sú v nich emócie? To je predsa o. k.!“

Čo z neho urobilo dobrého maliara?

„Talent, ambície, pracovitosť a najmä nevyhnutnosť tvoriť. Pritom nemal skoro žiadne umelecké vzdelanie, pár mesiacov chodil do školy v Nórsku, pár v Paríži. V tom ho podporovali aj starší kolegovia, radili mu, aby sa nedal pokaziť akademickými postupmi - aj ideou modernizmu predsa bolo, aby sa maliar definoval sám. Tí, čo ho obdivovali, ho považovali za nového génia a hoci žiarlili, boli naňho súčasne hrdí.“

Výkrik, jeho najslávnejší obraz, je akoby zhmotnením úzkosti a tak sa aj o Munchovi samom hovorí, že bol depresívny a úzkostný. Bol?

„Hm, jeho susedia ho opisovali inak. Áno, mal obdobia, keď sa cítil smutný a depresívny a keď sa liečil. Inak však nebol taký komplikovaný, ako by ste odčítali z jeho obrazov. Umenie sa snažil len využiť na výskum toho, čo to znamená byť ľudskou bytosťou. Nezaujímali ho ľahké emócie, obraz bol zmysluplný vtedy, keď v ňom boli dramatické emócie. Nie šťastná láska, ale komplikovaná.“

Mal vlastné predstavy o tom, ako jeho obrazy vystavovať?

„Mal, považoval to za svoj vlastný biznis a staral sa aj o samotný transport obrazov. Za svoj život mal štyristo výstav, neviete si predstaviť, koľko roboty s tým mal. Už aj preto nemohol len tak sedieť a prepadávať smútku či depresii. Veľa mu pri tom pomáhali priatelia, ale aj to bola námaha. Písať listy, posielať telegramy a zakaždým nanovo prosiť o pomoc.“

Ako veľmi ste sa riadili jeho predstavami o výstave?

„Využili sme ich v miestnosti, kde kopírujeme jeho výstavu z roku 1893. V sérii dvadsiatich dvoch obrazov, respektíve výjavov zo života, Munch experimentoval s tým, kde sú hranice medzi láskou, jej koncom, úzkosťou a smrťou.“

Tam je aj Výkrik - medzi ostatnými obrazmi nemá žiadne výnimočné postavenie. Súhlasíte s takým konceptom?

„Áno, veľmi sa mi to páči, aj to, že nemá žiadny zlatý rám. Je len prosto zavesený.“

Keby do tejto miestnosti vošiel niekto, kto o Munchovi nikdy nepočul, myslíte, že by zistil, ktorý je jeho najslávnejší obraz?

„Nie, nemyslím si, že by to zistil. Ani pre Muncha nebol dôležitejší ako iný, bol len súčasťou príbehu o živote a smrti. To až niekedy v 50. rokoch minulého storočia začali kunsthistorici písať o tom, že je to najdôležitejšie dielo modernizmu. A dnes mnohí tvrdia, že je to jedno z najdôležitejších diel vôbec.“

Predali by ste ho, keby ste boli Petter Olsen?

„Chcel asi radšej financovať Munchovu novú galériu, v dome, kde pracoval a žil. Ja by som ho nepredala, ja by som ho chcela mať doma.“

Ako ste prežívali vlaňajšiu dražbu v New Yorku?

„Veľmi som bola prekvapená, ako rýchlo a ako draho sa predal. Je to fantastické. Zároveň mi je trochu smutno z toho, že iné jeho obrazy takú pozornosť nemajú. Zaslúžili by si ju. Hovorila som, že by som chcela mať doma Výkrik. Áno, ale nielen ten. Každý deň by som sa rozhodla pre nejaký iný - keby som, samozrejme, mohla.“

Nie je vám ľúto, že Výkrik kúpil súkromník a nie veľké svetové múzeum? Snom Nórov vraj bolo, aby šiel do Múzea moderného umenia v New Yorku.

„Zatiaľ sa zdá štedrým majiteľom, obraz už do MOMA zapožičal. Tak hádam bude taký ochotný aj neskôr.“

V Nórsku už Výkrik dvakrát ukradli. Raz z Munchovho múzea a raz od vás. Ako sa to stalo?

„My sme ho vystavovali na prízemí, a to bola jedna z chýb. Okná sa vtedy dali rozbiť - a zlodej si postavil rebrík, vyliezol naň, dostal sa dnu a obraz ukradol. Využil to, že sa práve otvárali olympijské hry v Lillehammeri a že skoro všetci policajti boli tam. Nepamätám si presne detaily, ale za niekoľko mesiacov sme ho mali späť. Rám bol trochu zničený, ale inak bol obraz viac-menej v poriadku.“

Ako sa vám pracuje s takými vzácnymi dielami? Je to stres?

„Práve naopak. Niekedy som taká unavená po celom dni, ale všetko sa zmení, keď k nám dorazí obraz, ktorý sme si objednali. Keď odstránime ochrannú vrstvu a ja uvidím tú krásu, hneď je všetka energia späť. Pre tieto okamihy žijem.“