Aktuálne výstavy

Porcelán a obsah, Ateliér keramiky VŠVU: Generácia?, Robert Brun, Heather Layton v šamorínskej synagóge, Lucia Stráňaiová

18. jún 2013 o 0:00 (kul)

Porcelán a obsah

V bratislavskej galérii Nova je odvčera do 1. augusta sprístupnená výstava Martin Bu: Porcelán a obsah. Martin Bu pracuje na rôznych projektoch od produktového dizajnu a návrhov do interiérov (svietidlá, interiérové objekty) až po voľnú tvorbu. Medzi jeho témami nájdeme figurálne kompozície – variácie robotníkov zo série Prestávka, zvieracie motívy Fenek ušatý, kde v procese navrhovania využíva digitálne technológie, ktoré zámerne priznáva v konečnom tvare, alebo Žralok na vlnke, ktorý je inšpirovaný porcelánovými plastikami so zvieracím motívom z priemyselnej výroby porcelánových fabrík.

Ateliér keramiky VŠVU: Generácia?

Výstavu Ateliéru keramiky Vysokej školy výtvarných umení pod vedením Daniela Piršča s názvom Generácia? otvoria dnes o 18.00 h v bratislavskej galérii Medium na Hviezdoslavovom námestí. Kurátorkami sú Mária Hriešik Nepšinská a Markéta Nováková, výstava trvá do 14. júla.

Robert Brun

Dnes o 17.00 h je v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici vernisáž výstavy Robert Brun: Portfólio 2008 – 2013 (Venované pamiatke syna Richarda). „Robert Brun ostal verný maľbe aj v čase výrazného preferovania iných médií a novo vyvolaný záujem o klasický závesný obraz vyvrátil tézy prízvukované viacerými teoretikmi o zbytočnosti, neaktuálnosti či smrti maľby. Aj preto považujem výstavy jeho obrazov pochádzajúcich z rokov 2008 - 2012 v Považskej galérii umenia v Žiline a v Galérii mesta Bratislavy za významné,“ hovorí kurátor Ivan Jančár. Výstava potrvá do 1. septembra.

Heather Layton v šamorínskej synagóge

V synagóge šamorínskej At Home Gallery otvoria v stredu o 19.15 h výstavu amerického výtvarníka Heathera Laytona Podivuhodné poletovanie nenahraditeľných predmetov. Výstava potrvá do 15. augusta.

Lucia Stráňaiová

Vo štvrtok o 18.00 h je v bratislavskej Open Gallery vernisáž výstavy Lucie Stráňaiovej Ten, ktorý prechádza tou krajinou. Kurátorkou je Lucia Gavulová, výstava potrvá do 14. júla.