Žáček potvrdzuje Škvoreckého slová

Album ostravského multiinštrumentalistu odkrýva bezhraničné možnosti saxofónu.

17. jún 2013 o 17:01 Pavel Malovič

Ostravský muzikant Michal Žáček, vyhľadávaný spoluhráč jagavých hviezd džezu, popu, rocku aj folku (Lipa, Müller, Kirschner, Buty, Nohavica, Redl, Victor Bailey, Mino Cinelu) sa rozhodol vystúpiť z tieňa sidemana a ponúknuť poslucháčovi kolekciu príjemných skladieb s dominan〜ciou saxofónových variácií Beautiful Day (Boris Urbánek – Paradise Music).

Najsexuálnejší nástroj

Ak je saxofón v rukách majstra, jeho záber je prakticky bez hraníc. Český spisovateľ a exsaxofonista Josef Škvorecký v slávnom románe Zbabělci hovorí: „Saxofon je nejsexuálnější nástroj. Sexofon. Úplná vábnička na holky.“ Magický realista Julio Cortázar vo svojej slávnej poviedke o saxofonistovi Charliem Parkerovi Prenasledovateľ zasa píše: „Tento džezový saxofón zavrhol každý lacný erotizmus – dalo by sa povedať každý wagnerianizmus - a dostal sa do zdanlivo celkom odťažitých podôb, kde hudba nadobúda absolútnu voľnosť, tak ako maliarstvo, ktoré sa odpúta od svojej zobrazujúcej funkcie, stáva sa nezávislým a je výlučne maľbou.“

Žáčkov projekt sa vďaka svojej košatosti a množstvu exkluzívnych hostí vymyká akejkoľvek šablóne a jeho mozaikový záber tak oslovuje široké spektrum konzumentov. Nahrávku je možné počúvať opakovane s pocitom objavovania nových zvukových a kompozičných zákutí či štýlov. Je naozaj „sexi“ a bez hraníc.

K tomu však prispievajú nielen skvostné muzikantské výkony zúčastnených, ale najmä aranžérska prepracovanosť a citlivá produkcia muža v pozadí – ostravského klávesistu Borisa Urbánka, ktorý je aj autorom väčšiny kompozícií s diskrétnymi citáciami z džezového šlabikára. Celkovú koloratúru a príjemné pulzovanie skladieb podporuje slovenská rytmika (Martin Gašpar – basgitara, Marcel Buntaj – bicie) s ďalším Ostravčanom gitaristom Rudym Horvatom.

Hviezdni hostia

Osobitou kapitolou sú hostia. V titulnej skladbe Beautiful Day prezentuje nový rozmer svojho hlasu Tonya Graves, zábavný je Vojtěch Dyk v pesničke Singl, ktorý v ďalšej skladbe (Suddenly) vtipne „vokalizuje“ na spôsob Bobbyho McFerrina. Funkovú Here We Go! hlasom aj trombónom rozpálil Ashley Slater a vo viacerých skladbách hrá na bicie svetový Dave Weckl (pamätníci si spomenú na jeho účinkovanie s Lacom Déczim, ale aj s Chickom Coreom či Mikeom Sternom).

Album sa skladal do výslednej podoby päť rokov a Žáček na ňom strieda saxofóny (soprán, alt a tenor), flauty aj arménsky ľudový nástroj duduk. Spontánny a intuitívny multiinštrumentalista sa s veľkou pokorou sviežo a invenčne vkráda do našich uší a ponúka strhujúce hudobné slasti, v dnešných rýchlych a povrchných časoch vídané a slýchané naozaj len málokedy.