Danny Boyle si myslí, že svoj debut nikdy neprekoná. Zatiaľ sa nemýli

Oscarový britský režisér Danny Boyle má v našich kinách triler Tranz.

17. jún 2013 o 17:42 Kristína Kúdelová

Napodobniť dômyselne vystavaný krimipríbeh z filmu Plytký hrob sa mu nepodarilo. Najbližšie skúsi obnoviť svoj druhý veľký hit – Trainspotting.

Fanúšikov aj kritikov by iste potešilo, keby mohli povedať alebo napísať, že Tranz je super film. Dannymu Boyleovi to však, žiaľ, tentoraz nevyšlo, čím potvrdil svoju vlastnú teóriu, že pre režiséra je veľmi ťažké nakrútiť taký film, ktorý by bol lepší ako jeho debutový.

Predpoklady sú nanič

Boyle mal šťastie či nešťastie, že hneď z jeho prvého filmu sa stala klasika britskej kinematografie. Hovoríme o Plytkom hrobe – medzi množstvom cien, ktoré v roku 1994 dostal, bol aj Zlatý Hitchcock z festivalu vo francúzskom meste Dinard.

Niežeby to bol festival detektívnych filmov, jeho cena má taký názov len pre dohady, že architektúrou mesta sa Hitchcock inšpiroval, keď nakrúcal film Psycho. Zhodou okolností však Plytký hrob krimipríbehom bol a ešte aj veľmi umne vystavaným. Traja kamaráti si do svojho bytu odhlasovali štvrtého nájomníka, čoskoro ho našli mŕtveho a spolu s ním kufor peňazí.

Vzápätí ich zastihla séria psycho udalostí, pri ktorých sa neuveriteľne a nečakane vyfarbili.

V tomto sa mu nový Boylov film Tranz podobá. Lebo aj tu vyzerajú nevinnejšie postavy vinné a tie viac vinné nevinné. Mali v pláne ukradnúť vzácny obraz Francisca Goyu počas londýnskej dražby, lenže pri akcii sa im obraz stratil. Kde teda je, skúšajú zistiť pomocou hypnotických seáns. A kým oni skúšajú, všetky divácke predpoklady sa rúcajú. Vrátane toho, aké to môže byť úžasné.

Cesta k nevinnosti

Boyle je od začiatku svojej filmárskej kariéry spojený so scenáristom Johnom Hodgeom. To bol pôvodne doktor, prax získal prácou na záchranke. Mnohé extrémne prípady, s ktorými sa stretol, mu umožnili poriadne uletieť, keď písal film, a zároveň vedel obhájiť, že aj neuveriteľné veci môžu byť realistické.

V Tranze vraj s Boylom použili také lekárske postupy, ktoré sú v zásade neetické, no prakticky uskutočniteľné. Už ich za to britskí lekári v médiách kritizovali, ale problém je iný. Vrstvenie hypnotických a snových sekvencií je prekombinované, komplikované a skutočný konflikt nevystopovateľný.

Potom už ani napätie nemôže byť také vysoké, ako bolo napríklad v Plytkom hrobe.

„Na prvom filme je krásne to, že pri ňom neviete, čo presne robíte. Ste najmä zahltený stresom a ste pod tlakom, lebo zväčša máte len málo peňazí, a preto až neskôr zistíte, čo pri tom vzniklo,“ vravel Danny Boyle pre denník The Independent. „K tej nevinnosti sa už ťažko znovu dostanete, ale musíte sa o to pokúšať.“

Narkomani po dvadsiatich rokoch

Boyle po Plytkom hrobe zadaptoval knihu Irvina Welsha Trainspotting. Bol rok 1996 a vtedy ešte jeho teó〜ria o najlepšom filme celkom neplatila, Trainspotting je klenot v jeho filmografii a jeden z najslávnejších britských filmov vôbec.

Dnes má odvahu nakrútiť pokračovanie, znovu podľa Welshovej predlohy. Film by sa mal volať Porno a mal by ukázať, k akému poznaniu sa drogovo závislí hrdinovia s kaskadérskym spôsobom života dopracovali po dvadsiatich rokoch.

Fanúšikovia nemusia byť vydesení, že to bude zbytočná katastrofa. Aj vo filme Tranz (najmä v úvode a závere) Boyle dokázal, že jeho vizuálny štýl je stále živý a že nezmenená je aj jeho schopnosť ísť do hĺbky a pritom sa zabávať a smiať.

Len ešte bude treba presvedčiť hercov, všetkých, nielen Ewana McGregora v hlavnej úlohe. Zatiaľ vraj od Johna Hodgea čakajú nespochyniteľný scenár. Danny Boyle to chápe, veď už nepôjde len o jeho meno, ale aj o to ich. Základ ich hereckej kariéry tvorí spomienka na legendárne postavy z Trainspottingu a tú by neradi zničili.