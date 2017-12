Jennifer Rush a Dan Bárta na Devíne

Piaty ročník koncertu Tribute to Freedom bude 3. augusta.

18. jún 2013 o 16:04 (sita)

BRATISLAVA. Headlinerom piateho ročníka podujatia Tribute to Freedom, ktoré sa uskutoční 3. augusta na hrade Devín, bude nemecká speváčka Jennifer Rush. Okrem nej vystúpi aj český spevák Dan Bárta so svojou skupinou Illustratosphere. Vstupenky na podujatie sú v predpredaji v sieti Ticketportal za 33 eur.

Päťdesiatdvaročná Jennifer Rush, vlastným menom Heidi Stern, sa preslávila predovšetkým piesňou The Power Of Love.

Na predchádzajúcich ročníkoch Tribute to Freedom vystúpili napríklad Sinéad O’Connor, zakladateľ skupiny The Animals Eric Burdon, spevák kapely Yes Jon Anderson či Electric Light Orchestra.