Filmové premiéry

Bling Ring: Ako VIP-ky, Muž z ocele, Príšerky: Univerzita

19. jún 2013 o 17:05 Miloš Ščepka

Bling Ring: Ako VIP-ky (USA-UK-Francúzsko-Nemecko-Japonsko 2013)

The Bling Ring

90 minút

Scenár a réžia: Sofia Coppola. Kamera: Christopher Blauvelt, Harris Savides. Strih: Sarah Flack. Hudba: Daniel Lopatin, Brian Reitzell. Účinkujú: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson, Claire Julien, Taissa Farmiga, Georgia Rock, Leslie Mann, Paris Hilton, Kirsten Dunst a ďalší.

Slovenská premiéra 20. júna 2013

Rebecca (Katie Chang), Nicki (Emma Watson), Chloe (Claire Julien) a Sam (Taissa Farmiga) sú tínedžerky, zamilované do sveta filmových celebrít. Tak vášnivo, že keď sa s novým spolužiakom Marcom (Israel Broussard) naskytne príležitosť, neváhajú vykrádať príbytky hollywoodskych hviezd. Nový film dcéry Francisa Forda Coppolu, scenáristky a režisérky Sofie (Oscar 2003 za Stratené v preklade), je kriminálna dráma inšpirovaná skutočnosťou. Premiéru mala na festivale v Cannes. Kameraman Harris Savides sa jej však nedožil, zomrel 9. októbra 2012.

Foto: Forum Film

Muž z ocele (USA-Kanada-UK 2013)

Man of Steel

143 minút

Scenár: David S. Goyer, Christopher Nolan. Réžia: Zack Snyder. Kamera: Amir Mokri. Strih: David Brenner. Hudba: Hans Zimmer. Účinkujú: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Diane Lane, Russell Crowe, Antje Traue, Julia Ormnod, Harry Lennix, Richard Schiff, Christopher Meloni, Kevin Costner, Ayelet Zurer, Laurence Fishburne a ďalší.

Slovenská premiéra 20. júna 2013

Je to Stalin? Je to Iron Man? Nie – je to Superman! Zrodil sa v komikse roku 1933, na filmové plátno vstúpil roku 1951, ale najúspešnejšia je štvorica filmov s Christopherom Reevom (1978 – 87). O návrat sa pokúsil v roku 2006 snímkou Superman Returns režisér Bryan Singer. Zack Snyder s Christopherom Nolanom ako producentom a s britským hercom Henrym Cavillom v titulnej role sa teraz pokúšajú o reboot za pomoci rozpočtu vo výške 225 miliónov dolárov a s 3D obrazom. Recenzie sú zmiešané, ale publikum netají nadšenie. Prvé tri dni stačili, aby do pokladníc prinieslo 196,7 milióna.

Foto: Continental film

Príšerky: Univerzita (USA 2013)

Monsters University

109 minút

Scenár: Robert L. Baird, Daniel Gerson, Dan Scanlon. Réžia: Dan Scanlon. Výprava: Ricky Nierva. Strih: Greg Snyder. Hudba: Randy Newman. V slovenskom znení účinkujú: Henrich Platek, Ivan Romančík, Kamila Magálová, Juraj Kemka, Peter Kollárik, Michal Rovňák, Marián Andrísek, Miroslav Trnavský, Ladislav Konrád, René Jankovič, Roman Pomajbo, Ľubica Konrádová-Očková, Rebeka Poláková, Jozef Domonkos, Vilko Solovic, Milan Bartošek, Andrea Kiráľová a ďalší.

Slovenská premiéra 20. júna 2013

Dvanásť rokov po tom, ako nás očarili profesionálne strašidlá Mike Wazowski, James P. Sullivan a ich priatelia i nepriatelia z filmu Monsters, a.s. prichádza ich ďalšie filmové dobrodružstvo. Nie ako Monsters, ale ako Príšerky, nie ako pokračovanie, ale ako prvý pixarovský prequel. Spoznáme teda ich mladosť a najmä veselé študentské roky, keď ešte napodiv neboli priateľmi, ale rivalmi na život a na smrť. Do amerických kín Príšerky vkročia tento piatok. Dlhometrážny animovaný debut režiséra Dana Scanlona sprevádza krátky film The Blue Umbrella.

Foto: Saturn Entertainment

(aš)