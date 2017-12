V úlohe Supermana zachraňovali svet, v živote však nemali šťastie

Ich život výrazne ovplyvnila jedna úloha. Takmer vždy tragicky.

21. jún 2013 o 12:23 Alena Štifilová

Pozrite sa na oblohu! Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman! Tak zneli nadšené výkriky v prvom seriáli o komiksovom hrdinovi. Píše sa rok 1952 a kalifornská televízia pustila do vysielania Dobrodružstvá Supermana (AdveNtures of Superman).

Seriál sponzorovaný výrobcom cereálií si okamžite obľúbili milióny divákov, najmä mladých ľudí a detí, kvôli ktorým superhrdina stratil i náznak agresívneho správania. Stal sa z neho sympatický ochranca ľudstva a veľkou mierou sa o to pričinil i jeho predstaviteľ George Reeves.

„Bolo to o tom mať hrdinu, ktorý vás zachráni a navyše aj dobre vyzerá,“ spomína herečka Annette O‘Toole. Celých päť rokov popularita seriálu i jeho hlavného predstaviteľa neohrozene stúpala a nezáležalo na tom, že zápletky pôsobili bizarne, triky smiešne a kostým nepriliehal tak, ako by mal. George Reeves to zachránil svojím prirodzeným šarmom, zmyslom pre humor a dobráckym úsmevom.

Všetky kaskadérske kúsky robil sám a najviac zo všetkého obľuboval veľkolepé príchody na scénu. „Prebúrať stenu, vyskočiť cez okno, preskočiť cez prekážku a zrazu sa objaviť v zábere, to bolo jeho,“ spomína seriálový kolega Jack Larson.

Jeho legendárne skoky do záberu za zvukov pompéznej hudby sa stali námetom mnohých parodických scénok, dokonca i v samotnom seriáli. „Mohli ste použiť dvere,“ hovorí jedna z postáv Supermanovi, ktorý sa práve prebúral do miestnosti. „To by nebolo také pôsobivé,“ odpovie s neodolateľným úsmevom Reeves.

Frustrovaný George Reeves

Svoju úlohu bral seriózne, vyhýbal sa napríklad tomu, aby ho detskí fanúšikovia videli s cigaretou v ruke, neskôr úplne prestal fajčiť.

Svoj súkromný život držal v tajnosti, hoci sa vedelo, že mal romantický pomer s vydatou herečkou Toni Mannixovou, manželkou riaditeľa spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer.

Pôvodne sa bránil nakrúcaniu, tak ako väčšina hercov tých čias považoval televíziu za nedôležitú a bez diváckej perspektívy. Navyše mu ponúkli málo peňazí. O to väčšie bolo jeho prekvapenie, keď sa z neho okamžite stal americký národný hrdina.

Byť Supermanom však malo aj nevýhody. Zmluva ho výrazne obmedzovala v prijímaní iných ponúk, okrem toho, čím väčšia bola jeho popularita, tým ťažšie sa mu hľadali.

Diváci v ňom videli Supermana a režiséri nemali záujem obsadiť ho. Cítil sa frustrovaný. Mal štyridsať rokov, nízke honoráre, ktoré nedokázali pokryť životný štýl veľkej hviezdy, a úlohu bez hlbšieho psychologického rozmeru. Chcel sa posunúť v kariére ďalej, snažil sa produkovať sci-fi filmy, nikdy však nezohnal sponzorov.

Najbližší vedeli, že ho trápia depresie, ale správa, že spáchal samovraždu, bola šokom pre každého. „Mal začať nakrúcať siedmu sériu, tešil sa, šepkal mi, že skúsi režírovať, pretože sa už cíti pristarý na to, aby pobehoval v spodnej bielizni,“ spomína Noel Neill, jeho seriálová Lois Lanová.

V osudný deň 16. júna 1959 Reeves veľa pil a krátko po polnoci sa zastrelil v spálni. Okolnosti okolo jeho smrti sú nejasné, dodnes sa objavujú teórie, že išlo o vraždu alebo o nehodu.

Na pištoli sa nenašli odtlačky, na tele pušný prach a jeho dom bol v ten večer plný podguráženej spoločnosti.

Nevýrazný Brandon Routh

„Ako dieťa som sledoval seriál s Georgeom Reevesom a miloval som ho. Vedel vykopnúť stenu, zdvihnúť auto a vy ste si predstavovali, že to robíte s ním,“ spomína 48-ročný režisér Bryan Singer.

V roku 2006 nakrútil celovečerný film Superman sa vracia a obsadil doň mladého Brandona Routha.

Snímka veľmi neuspela a Routh nedokázal z chvíľkovej slávy nič nevyťažiť. Jeho kariéra sa skončila pri nevýrazných filmoch a dnes si len málokto vybaví jeho tvár, keď sa povie Superman.

V tejto disciplíne vedú boj o prvenstvo dvaja herci – Christopher Reeve a Dean Cain.

Reeve stvárnil Supermana v roku 1978 a snímka Richarda Donnera sa považuje za klasiku, ktorá po rokoch oživila lietajúci symbol Ameriky.

Na scenári spolupracoval aj Mario Puzo, autor Krstného otca. O dva roky neskôr prišiel do kín Superman II, v roku 1983 Superman III.

Modrooký Christopher Reeve

Vtedy 26-ročný Christopher Reeve sa stal zosobnením mužského ideálu. Patrili k tomu podmanivé modré oči, dokonalé črty tváre a atletická postava.

Sám sa považoval za veľmi chudého, odmietol však vypchávky a radšej tvrdým dvojmesačným tréningom pribral štrnásť kilogramov svalovej hmoty.

Vydretý úspech mu otvoril dvere do filmového sveta, z ponúk, ktoré dostával, si vyberal opatrne a, bohužiaľ, nie veľmi šťastne.

Vo svojej biografii napísal: „Väčšina scenárov mi pripadala plytká, zdalo sa mi, že tie postavy ľahko zahrá hocikto fyzicky zdatný.“ S týmto prístupom nakoniec odmietol hlavné úlohy aj vo filmoch ako Muž na úteku, Pretty Woman či Smrtonosná zbraň.

Celý život aktívne športoval, hral hokej, lyžoval a hlavne jazdil na koni. To sa mu stalo v roku 1995 osudným. Počas súťaže sa jeho kôň zľakol prekážky, zastal a on mu preletel cez hlavu. Pri páde si zlomil krčný stavec a do konca života ostal na vozíku. Nezlomilo ho to, zmysel života našiel v charitatívnej činnosti, zomrel v roku 2004 ako 52-ročný.

Romantický Dean Cain

Podľa mnohých je však jediným pravým Supermanom Dean Cain.

Možno nezískal také uznanie od kritikov ako Reeve, ale diváčky ho milovali.

Muži zas zbožňovali Lois Lane v podaní Teri Hatche.

Chémia medzi nimi fungovala stopercentne a Cainov Superman bol najromantickejší a najšarmantnejší zo všetkých.

Nebolo až také dôležité zachraňovať svet, ako rozoberať vzťah, ktorý sa medzi nimi rozvíjal.

Vydržalo im to od roku 1993 do roku 1997. Odvtedy Cain nenakrútil žiaden hit a jeho kariéra klesla takmer na herecké dno.

„Clark Kent bola moja najobľúbenejšia a najväčšia úloha, akú som kedy mal,“ hovorí herec, ktorého práve súdia za nezaplatené dane vo výške takmer dvestotisíc dolárov.