KNIHA TÝŽDŇA / NEMEZIS U Philipa Rotha platí, že je dobre nepátrať, ale uveriť mu a čítať ho

21. jún 2013 o 13:29 Zuzana Golianová

U Philipa Rotha platí, že je dobre nepátrať, ale uveriť mu a čítať ho

Philip Roth je v súčasnosti považovaný za najväčšieho žijúceho amerického spisovateľa. V marci oslávil osemdesiat rokov. Držiteľ Pulitzerovej a Man Bookerovej ceny za celoživotné dielo má na svojom konte viac ako tridsať kníh. Na konci minulého roka avizoval koniec s písaním. Jeho teda posledným románom je Nemezis s podtitulom Majstrovský portrét úsilia a bezmocnosti jedinca. Je prešpikovaný smrtiacou epidémiou, strachom, beznádejou, dilemami, polemikou s Bohom a Rothovým majstrovstvom.

V súvislosti s tvorbou Philipa Rotha sa už celé roky hovorí o jeho vrcholnom období. Debutoval v päťdesiatych rokoch na ten čas veľmi inovatívnou knihou Zbohom, mesto C. Jeho námety lavírujú na pomedzí reality a fikcie. Je dobre nepátrať, ale uveriť mu a čítať ho. Ponoriť sa trebárs do existencionálno-desivej atmosféry horúceho leta v Newarku, kde sa on sám narodil a trpko pocítiť tragický rozmer života.

Epidémia

Príbeh knihy Nemezis (Slovart, preklad Ján Vilikovský) sa odohráva v židovskej časti mesta Weequahicu, ktorú v jedno sparné leto napadne vírus detskej obrny. Do mesta vstúpila panika, strach a beznádej. Hlavným hrdinom je dvadsaťtriročný učiteľ telocviku a správca ihriska Bucky Cantor. Pre slabý zrak nemohol narukovať na vojnu, no stal sa oddaným tútorom svojich zverencov. Okrem rád im chcel odovzdať pocit bezpečia a istotu. Objavia sa prvé ťažké prípady detskej obrny. Smrteľná choroba postihla práve chlapcov z ihriska a dvaja z nich jej následne podľahnú.

Počet nakazených a počet obetí sa postupne zvyšuje. Bucky je zdrvený, no snaží sa nestrácať hlavu. Je dôležité nenakaziť deti „bacilom hrôzy“. Strach je však silnejší. Spolu s bezmocnosťou valcuje ľudí čoraz viac a viac. Všetci sa boja o svoje deti aj o seba. Niektorí rodičia majú starších synov v armáde a tí malí doma sú pre epidémiu taktiež v nebezpečenstve. Sú vystrašení až hysterickí, v každom človeku vidia nákazu, nebezpečenstvo a zlo. Mnohí útočia aj na Buckyho, sú podozrievaví, či niečo nezanedbal.

Veľmi nákazlivá choroba si vyžiadala mnohé opatrenia, ako napríklad zákaz stretávania sa na verejných priestranstvách. V hre je aj možnosť zavrieť ihrisko. Bucky chce chrániť chlapcov a práve preto je za to, aby spravoval ihrisko ďalej. Vie, že ak sa chlapci nebudú môcť hrať tam, budú sa hrať inde, kde nebudú pod dozorom. Alebo skôr len tuší. Nie je si istý. Zvažuje.

Dilemy

Objektívne najlepšia ochrana bola poslať dieťa preč mimo mesta, do letného tábora. Buckyho láska Marcia pracovala v takom tábore v Indian Hill. Hory ako azyl. A on rozmýšľa, váha, či ísť, alebo nie. Je v rozpakoch. Nechce zbabelo ujsť, vzdialiť sa od zodpovednosti. No nakoniec sa rozhodne odísť. A konečne môže byť bližšie s Marciou, ktorú plánoval požiadať o ruku. V Indian Hill našiel všetko - pokoj, lásku, zdravie, krásu, deti a prácu. Chvíľami sa cítil šťastný, inokedy si vyčítal, že konal unáhlene, pod vplyvom strachu. Nebolo to miesto, ktoré by ho potrebovalo.

Nie tak ako ihrisko v Newarku. Dostane na starosti vodný program. Rodičia im zverili deti a ich úlohou bolo nesklamať ich dôveru. Obrna si však nájde cestu aj tam. Dilemy stúpajú. Atmosféra je desivá. Navyše z domu prichádzali zlé správy. Počty obetí nabrali rekordné cifry, ihrisko museli zavrieť. „Antisemiti hlásajú, že sa tam šíri obrna, pretože je to tam samý Žid. To kvôli tým Židom – preto je vraj Weequahic tou pohromou zasiahnutý najviac. Židov vraj treba držať v izolácii. Niektorí by azda najradšej vypálili celú štvrť aj so všetkými Židmi ako najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s epidémiou. Pre tie šialenstvá, čo ľudia zo strachu hovoria, tu panuje zlá krv. Zo strachu a z neznášanlivosti.“

Polemika s Bohom

Otázok je veľa a neustále ich pribúda. Tá základná je, prečo to Boh dovolil? Ľudia sa pýtajú, prečo Boh pošle jedného do nacistami okupovanej Európy s puškou v ruke a druhého do letného tábora? Jedno dieťa trpí obrnou, iné si užíva bezpečie. Sú nahnevaní. Pre Buckyho je to celé nepochopiteľné. Pýta sa, ako sa Žid môže modliť k Bohu, ktorý uvalil takú kliatbu na štvrť obývanú tisíckami Židov? Philip Roth mu podsúva riešenie - zabudnúť na Boha.