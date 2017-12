Distribútor o Živote Adele: Je to prudká erotika, sedieť za ňu nepôjdem

IVAN HRONEC hovorí, ako bude na Slovensku vyzerať distribúcia nespochybniteľného víťaza Zlatej palmy v Cannes.

24. jún 2013 o 16:21 Kristína Kúdelová

Napriek tomu, že film Život Adele je bezchybný a dostal nespochybniteľnú Zlatú palmu v Cannes, jeho režisér Abdel Kechiche je dnes v strižni a skracuje ho. Diváci Art Film Festu v Trenčíne však strhujúci a odvážne nakrútený ľúbostný príbeh medzi dvoma dievčatami uvidia ešte nedotknutý. Ponuka platí v utorok a v stredu. O tom, ako bude potom v novembri vyzerať jeho distribúcia na Slovensku, sme sa rozprávali s riaditeľom spoločnosti Film Europe IVANOM HRONCOM.

Kedy ste sa rozhodli kúpiť Život Adele? Mal už vtedy Zlatú palmu?

„Ešte nie. Najprv ma naň upozornil náš akvizičný tím, jednoznačne tvrdili, že ho treba mať. A tiež som stretol Petra Nágela (riaditeľa Art Film Festu), práve šiel z prvej projekcie. Hovoril mi: Počúvaj, to je taká sila, to musíš vidieť! Hneď som si teda s predajcom Wild Bunch dohodol polosúkromnú projekciu pre nákupcov a na druhý deň som si šiel Adele pozrieť.“

„Prekvapil ma. Jednu scénu som už videl v januári v Paríži, Adele sa v nej háda so svojou priateľkou, otvorene sa bavili o intímnom živote. Vravel som si, dobre, dobre, to bude taký typický francúzsky film. Až v Cannes som pochopil, že to nebola žiadna signifikantná scéna, že film je oveľa lepší, ako som predpokladal. Okamžite som do Widl Bunch poslal SMS s ponukou. Zablahoželali mi, vraj som medzi prvými.“

Ako je možné, že bolo tak málo záujemcov? Po prvej projekcii bolo dosť jasné, že toto bude víťazný film.

„Ale predsa len, súťaž bola plná veľkých režisérskych mien a hovorilo sa tiež, že so Spielbergom a Nicole Kidmanovou v porote európsky film zrejme nevyhrá.“

Film premietnu v Trenčianskych Tepliciach ešte nedotknutý.

Francúzi mali radi Spielbergov debutový film Duel, čo keď sa im chcel odvďačiť?

„To sú také zaujímavé a príjemné špekulácie, ja som od svojho dobrého zdroja počul iné.“

Čo je v Cannes dobrý zdroj?

„Dobrým zdrojom je nejaký Francúz, najmä keď niekomu na festivale prekladá. My jedného takého poznáme, konzultujeme s ním každý večer. On mi povedal čosi, čo sa mi zdalo zásadné: Spielberg aj Nicole Kidman sú veľmi religiózni ľudia a bojujú za istú etiku v kinematografii. A že teda tento film cez nich neprejde.“

Čo sa ukázalo ako nesprávny predpoklad.

„Páčilo sa mi, čo napísali v britskom denníku Guardian. Že Zlatá palma je tento rok výsledkom kombinácie dobrého filmu a odvahy poroty.“

Tušili ste vtedy, že kým pôjde film do svetovej distribúcie, bude ho treba zostrihať?

„Napadlo mi to na záver projekcie, keď som nevidel žiadne titulky. To sa bolestne potvrdilo, keď sme chceli ísť na festivaly. Vtedy nás upozornili: počkajte, ale vy ste nevideli distribučnú verziu - tá sa ešte len ide robiť.“

Prečo bol taký problém premietať na Art Film Feste verziu z Cannes?

„Lebo je z nej len zopár kópií. Našťastie sa to podarilo, a to vďaka hrdinstvu Petra Nágela a festivalovej šikovnosti v logistike. Vedel som len na päťdesiat percent sľúbiť, že kópia bude. Nič to, povedal, dohodnime si podmienky, ako keby sme ho mali a keď ho mať nebudeme, škrtneme ho z programu a ospravedlníme sa. Karlove Vary napríklad do takého rizika nešli. Pre nich bolo päťdesiat percent málo.“

Lea Seydoux na festivale v Cannes.

Režisér Kechiche je už dnes v strižni. Čo si myslíte, dotkne sa strih aj obsahu?

„Nuž, keby nám to tak povedal. Mne dĺžka 2 hodiny 59 minút neprekážala, páčilo sa mi, že film má kontemplatívny charakter a tie intímne scény boli presne také dlhé, aby mali zmysel. V Cannes sa hovorilo o tom, že už riaditeľ festivalu si od Kechicha vyžiadal skrátenie. Inak ho vraj do súťaže nedá. A čo urobil Kechiche? Skrátil film o tri minúty.“

Obmedzíte jeho prístupnosť, keď bude v distribúcii?

„Vo filme ešte Adele nemá osemnásť a my na to nepustíme neplnoletých? To sa mi zdá ako nezmysel. Faktom zostáva, že je to prudká erotika, a do basy za ňu sedieť nepôjdem. Urobíme, čo bude zo zákona treba.“

Vy ste sa pri tomto filme nezaoberali otázkou, kde je hranica medzi pornom a umením?

„Ale áno. Keby som mal strihať ja, asi by som vystrihol to, čo by sa dalo označiť za technické porno, čiže za deskripčnú akciu. Už som však distribuoval aj víťaza Berlinale - film Intimita a v ňom Patrice Chéreau ukázal viac.“

On sa na rozdiel od Kechicha nesnažil, aby sexuálne scény vyzerali pekne.

„Veď preto aj musel odísť do Londýna, niekde na severné predmestie. Lebo keby film nakrútil aj v tom najhoršom parížskom byte, stále by v tom bolo čosi pekné. V Londýne sa mu to podarilo nakrútiť chladne.“

Život Adele má podtitul Modrá je najteplejšia farba. Zachováte ho?

„To je zaujímavé, práve som dostal e­mail, že ten podtitul sa už nebude používať. To mi je dosť ľúto, mne sa ten názov páčil. Keď som videl plagát, myslel som si, že to súvisí najmä s modrými vlasmi jednej z hrdiniek, cítil som v tom kombináciu suverenity aj zapamätateľnosti. Lenže tu nejde o vlasy. Celý film sa krúti v modrej, krásnej, hlbokej modrej - až som uvažoval nad tým, že slovenský distribučný názov bude Blue. Modrá.“

Modrá je najteplejšia farba, píše sa na filmovom plagáte.

Môžete si vybrať vlastný názov?

„Vedeli by sme si to vybaviť, ale neviem, či to má zmysel, keď na celom svete sa bude uvádzať ako Život Adele.“

Už viete, ako ho budete promovať?

„Film sa promuje už teraz a sám. Víťazstvo z Cannes je výborný marketing, už ho len stačí komentovať. Pracujeme na tom, aby režisér Kechiche prišiel na premiéru do Prahy aj do Bratislavy, samozrejme, želáme si aj herečky. Z Wild Bunch sa ma pýtali: A o ktorú máte záujem? Bože, to je otázka!“