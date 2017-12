Pozvánky

Flying Bach v Starej tržnici, Večer Quasars Ensemble, Čokovoko v Pohode_FM, Zkufravon v Bateliéri

25. jún 2013 o 0:00 (kul)

Flying Bach v Starej tržnici

Festival Viva musica! v Bratislave dnes ukáže, čo má spoločné breakdance s fúgami Johanna Sebastiana Bacha. Berlínsky projekt Flying Bach spája modernú urbánnu kultúru s barokovou hudbou, tanečníkov s hráčom na klavírom a čembalo. Večer v Starej tržnici sa začne o 21.00 h.

Večer Quasars Ensemble

Wagnerova Siegfriedova idyla, Brittenova Sinfonietta a Sonatína pre 11 nástrojov od Alexandra Albrechta. To sú skladby, ktoré dnes o 19.00 h v Slovenskej filharmónii zahrá súbor Quasars Ensemble pod vedením Ivana Buffu.

Čokovoko v Pohode_FM

Vidieť alebo len počúvať sa dá dnešný koncert českej dvojice Čokovoko v Bratislave. Vstup do sály č. 5 Slovenského rozhlasu je totiž voľný do jej naplnenia, ostatní si môžu ďalší večer z cyklu Pohoda_FM o 20.00 h naladiť na Rádiu_FM.

Zkufravon v Bateliéri

Poslednýkrát v sezóne sa dnes o 20.00 v bratislavskom klube Bateliér predstaví divadlo Zkufravon so svojou inscenáciou WORKandTROUBLE. Jej tvorcovia v nej hľadajú odpovede na otázky o tom, prečo sa my Slováci tak veľmi hrnieme do zahraničia, aké sú naše túžby a sny, čo chceme vo svete dosiahnuť. V réžii Andreja Šoltésa účinkujú Adela Mojžišová, Miloš usenda, Andrej Kováč alebo Miro Mihálek.