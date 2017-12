Zomrel známy bluesový spevák Bobby „Blue“ Bland

Člen Bluesovej aj Rokenrolovej siene slávy zomrel v nedeľu na rakovinu. Mal 83 rokov.

25. jún 2013 o 7:05 tasr, sme.sk

LOS ANGELES. Legendárny americký bluesman Bobby „Blue“ Bland podľahol v nedeľu doma v Germantowne nádoru žalúdka.

V pondelok to oznámil jeho syn Rob Bland.

Bobby „Blue“ Bland bol jedným z najslávnejších bluesových a soulových spevákov. Bol hudobne aktívny až do sklonku života a počas svojej kariéry ovplyvnil také hviezdy ako Ray Charles či BB King.

Blanda uviedli v roku 1982 do Bluesovej siene slávy a v roku 1992 aj do Rokenrolovej siene slávy. V roku 1997 získal cenu Grammy za celoživotné dielo, píše agentúra DPA.

Mal 63 hitov v rebríčkoch R&B od roku 1957 do roku 1985 a jeho piesne spievali napríklad Van Morrison, The Grateful Dead a Jay-Z.

Podľa štatistík je vo svojom žánri trinástym najpredávanejším umelcom všetkých čias.

Medzi Blandove najväčšie hity patria napríklad Farther Up the Road či Turn on Your Love Light.