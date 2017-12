Aj tretieho Vinnetoua sprevádza slávna filmová verzia

Desaťdielnu edíciu Slávne dobrodružstvá divokého západu, zostavenú z diel Karla Maya, ponúka vydavateľstvo Dixit v štýlovej rodokapsovej úprave aj s originálnymi dévedéčkami.

25. jún 2013 o 17:44 Alexander Balogh

Vinnetou, Old Shatterhand a ďalší hrdinovia nesmrteľných kníh Karla Maya ovládnu pod taktovkou nekorunovaného slovenského kráľa divokého západu Kornela Földváriho dnes o 18.00 h bratislavskú Letnú čitáreň U červeného raka (v prípade nepriaznivého počasia neďalekú galériu Artotéka na Kapucínskej ulici).

Čítať sa tu totiž bude – v podaní Ludwiga Bagina – z knihy Vinnetou III, ktorou vydavateľstvo Dixit završuje sériu príbehov apačského náčelníka.

„Kniha je už v kníhkupectvách a od piatka bude dostupná aj v novinových stánkoch,“ hovorí riaditeľka Dixitu Nataša Ďuričová. „Osvedčenému stánkovému predaju zodpovedá aj jej tvrdší paperbackový formát, pripomínajúci niekdajšie rodokapsy. Rovnako ako prvé dva diely Vinnetoua aj tentoraz je ku knihe priložené DVD originálneho filmu s Pierrom Briceom, Lexom Barkerom a ďalšími hviezdami.“

Podľa Ďuričovej obľúbené úspešné filmy obsahujú len asi dvadsať percent deja knihy, čo bol jeden z dôvodov návratu k ich vydávaniu. Samozrejme, svoje zohrala aj nostalgia za mayovkami.

„Vychádzali sme z pôvodných prekladov Teofila Ušáka, pravda, vtedajší jazyk, pre dnešnú generáciu už zastaraný, bolo treba výrazne modernizovať,“ dodáva Nataša Ďuričová.

Po trojdielnej sérii Vinnetoua pokračuje vydavateľstvo Dixit v edícii Slávne dobrodružstvá divokého západu ďalšími dielami Karla Maya. „V tomto roku by to mali byť napríklad Poklad na Striebornom jazere či Syn lovca medveďov, desaťdielnu edíciu plánujeme uzavrieť do dvoch rokov. Samozrejme, tak ako pri Vinnetouovi ku každej knihe existuje aj film,“ hovorí šéfka Dixitu.