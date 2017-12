Talentovanú mladú pesničkárku nesie aj skvelá kapela

Simonu Martausovú zatiaľ poznajú najmä diváci Radošinského naivného divadla. Po debutovom albume, ktorý práve vydala, sa to môže rýchlo zmeniť.

26. jún 2013 o 19:04 Pavel Malovič

Je herečka a speváčka, ale už aj skladateľka a textárka. Nová tvár Radošinského naivného divadla Simona Martausová (1988) sa totiž rozhodla ukázať svoj zatiaľ ukrývaný nesporný pesničkársky talent. V neveľmi komerčnom duchu, ale o to s vyššími ambíciami zaujať.

Na Akadémii umení v Banskej Bystrici začala hrať na gitare a prihlásila vlastnú pieseň do súťaže Gospeltalent 2009, ktorú vyhrala. Tvrdo zapracovala aj s pomocou producenta a manažéra Jozefa Šeba, objaviteľa talentov Jany Kirschner a Petra Cmoríka. Výsledkom je album Dobrý deň, to som ja.

V jej muzike nenájdeme žiadne komplikované či výrazné experimentálne pradivá. Ide skôr o radosť zo samotných melódií a mozaikovo aranžované prekreslenie jednoduchých gitarových nápevov bez obvyklých šablón.

Úprimný a ničím nekontaminovaný prejav tichou naliehavosťou plného, niekedy až gospelovo znejúceho hlasu, môže znieť chvíľami dosť zasnene, ale stojí „oboma nohami“ v súčasnosti.

Jasné hitové ašpirácie má určite country–popová Žena s chytľavými rýmami na spôsob Lucindy Williams, mäkká ponáška na írske korene Nezrelé jablká alebo nonšalantne verklíková Dobrý deň, to som ja, ktorá spolu s najzaujímavejšou skladbou albumu Pod imelom (nehanbila by sa za ňu ani Melanie Safka) len deklaruje perspektívny Martausovej talent. Vysoko prečnieva dosiaľ pričasto medializované hétery slovenskej hudby.

Niektoré romantizujúce a tak trocha „ukecané“, až divadelne epizujúce insitné texty (Normálny život, Kam tento svet speje, Soľ nad zlato, Pamela) by sa dali charakterizovať slovami Jakoba Dylana „Som stále v zajatí krásy slov. Nezáleží na tom, o čom rozprávate – pokiaľ to dáte na vedomie tak, ako to cítite, nikdy nebudete ľutovať.“

Pesničkárku doslova „nesie“ v náručí senzačná kapela: Martin Zajko a Pišta Lengyel (gitary, mandolíny, ukulele), Martin Gašpar (basa), Igor „Ajdži“ Szabo (bicie a perkusie). Veľa priniesli aj hostia – svieži akordeón Miška Šimka, diskrétne bluesová fúkačka Ericha „Boboša“ Procházku a prepychovo hladkajúca trúbka Juraja Bartoša.

Keď Sima pridá ešte viac života do prejavu, rockujúcej razancie v melódiách a prestrihá texty, môžeme mať novú slovenskú jednotku.