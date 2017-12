Rozjasané, ukričané, prázdne? Milujem Slovensko

Šou Milujem Holandsko štartuje už svoju desiatu sériu. Ako dlho vydržíme mať radi Slovensko na našich obrazovkách?

26. jún 2013 o 22:10 Zuzana Uličianska

Hoci si to niekedy nevieme pripustiť, faktom je, že máme radi Česko - takto uviedol moderátor Libor Bouček českú verziu licencovanej šou I love my country. Kapela zahrala pesničku Škoda lásky ako na dedinskej svadbe a rozpomínanie sa celebrít na svoje školské vedomosti sa mohlo začať.

RTVS odhadla, že láska Slovákov k vlasti vydrží aspoň na pätnásť pokračovaní súťažnej šou. S „výkonnosťou“ programu Milujem Slovensko sú spokojní a rátajú s ním aj do budúcnosti. Podľa generálneho riaditeľa Václava Miku je Milujem Slovensko typický verejnoprávny formát, ktorý divákov nenásilne vzdeláva.

Dôležitejšie na prežitie formátu je však to, ako dokáže konkurovať seriálom, ktoré v tom čase vysiela TV Joj či Markíza. Šou je s podielom pohybujúcim sa okolo 14, niekedy aj nad 18 percent v skupine medzi 12- až 54-ročnými vysoko nad priemerom Jednotky.

Legendy popu, vysielané pred rokom v tom istom čase, dosahovali len necelých 11 percent. Aj sledovanosť Máme radi Česko sa pohybovala medzi 14 až 19 percentami.

Len aby sme v hanbe nezostali

„Bude to výlet do našich najkrajších spomienok, oprášia sa takmer zabudnuté fakty o našej krásnej krajine,“ hlásilo promo k programu. Šou miestami ukázala, že skutočne treba oprášiť viaceré veci a že niektorí Slováci majú svoju vlasť radi až priveľmi slepo.

Teda doslovne. Pri notoricky známom pohľade na Lomnický štít zo Skalnatého plesa súťažiaca vykríkne Chopok! Kto vie, že Ďumbier je najvyšší vrch Nízkych Tatier či rozpozná stredoveké námestie v Bardejove, je frajer.

„Keď to sledujete doma, veľakrát viete odpovede, ale keď ste v štúdiu, v strese vám to nenapadne,“ zmierňuje príkrosť hodnotení Matej Landl, ktorý si hosťovanie v relácii sám vyskúšal. „Minimálne v tom je tá relácia dobrá, že si človek obnoví nejaké informácie. Podobne som mal rád aj milionára,“ dodáva.

Formálne ide síce o súťaž, ale nemá sa brať až tak vážne, striktnú zásluhovosť ruší okrem iného aj koleso šťastia.

„Nemali sme ambíciu už vymyslený a odskúšaný formát výrazne upravovať. Je zaujímavé, že napriek striktne danej forme nám licensor pri niektorých zmenách plne vyšiel v ústrety. My sme verili formátu a oni uverili nám ako tvorcom,“ upresňuje prípravu programu autor scenárov Pavel Graus.

Rozjasané, ukričané, prázdne?

Program sa nestretáva len s pozitívnymi reakciami fanúšikov na sociálnych sieťach. Niekomu prekáža predvádzanie sa celebrít, iným roztlieskavačská funkcia obecenstva či smerovanie otázok. Kritiku si vyslúžil aj Martin Nikodým za to, že miešal do svojich textov aj anglizmy. Are you ready?

Ironizovaniu sa však nevyhla ani česká verzia programu. Mirka Spáčilová v komentári pre MF Dnes uviedla, že existujú aj horšie súťažné estrády ako tá na Prime, pričom si pomohla práve príkladom Milujem Slovensko, ktoré je podľa nej ešte rozjasanejšie, ešte ukričanejšie a ešte prázdnejšie.

Maďarská šou Magyarorszag szeretlek! bola naopak na televíznom festivale Kamera Korrektúra vyhlásená za najlepší prevzatý licenčný program.

„Je tam menej potľapkávania sa a objímania sa, menej nemiestneho tancovania a poskakovania. Maďari to poňali viac ako vzdelávací program, pritom sa aj na ňom dá zasmiať,“ hovorí Antónia Ďuricová, ktorá tento program v Maďarskej televízii rada sleduje.

Vedúcimi maďarských tímov sú známe televízne osobnosti okolo päťdesiatky. Podľa Ďuricovej sú otázky v maďarskej šou náročnejšie a poučnejšie ako tie o najkrajších mužoch. „Viac z histórie, viac z geografie, viac z maďarskej literatúry,“ dopĺňa.

Graus pripúšťa, že najťažšie bolo nastaviť prvotnú úroveň otázok: „Otázky sa dopĺňali a menili, aby priniesli novú informáciu, prekvapili alebo zaskočili. Mali sme však jasnú predstavu, aké by nemali byť – zákerné, nudné či rozvláčne.“

Graus je presvedčený, že v ich zostave mali miesto aj otázky zo šoubiznisu typu „kto je manželom Sisy Sklovskej“. „Či si to chcete priznať, alebo nie, do istej miery to spadá do všeobecného obsahu vedomostí,“ mieni.

Úroveň znalostí o Slovensku ho u súťažiacich neprekvapila ani v pozitívnom, ani v negatívnom smere, otázky skúša najprv na sebe a svojich priateľoch. „Vždy sa však stane, že aj na triviálnu otázku niekto nevie odpovedať, ale to v konečnom dôsledku vôbec nie je podstatné. Najdôležitejšie je, ako sa k tomu postaví a čo dokáže z toho vydolovať,“ vysvetľuje princíp hry.

Grausa skôr trápi skreslený obraz súťaže, na základe ktorého niektorí argumentujú, že ide len o vágnu šou s ľahkými otázkami. „Najväčšou chybou je zamieňať si ju s vedomostnou súťažou. Milujem Slovensko je predovšetkým zábava,“ pripomína. „Mali by sme si uvedomiť aj to, čo sme už dokázali a byť na to primerane hrdí,“ dodáva.

Milujeme lebo

RTVS popri šou spustila aj divácku súťaž s otázkou na dôvody našej lásky k vlasti. Vtipných postrehov sa však nazbieralo málo, väčšina nudne chváli materinskú reč, panenskú prírodu či halušky. Ani Adela Banášová neprispela do ankety ničím objavnejším, ako sú hokejisti či dialógy Lasicu a Satinského. Dano Dangl zas miluje Slovensko, pretože si kdekoľvek môže dať vyprážaný syr a dobré víno.

„Nikoho som neurazil?“ spýtal sa Dangl opatrne, keď pri riešení jednej z úloh použil aj vulgárnejšie slovné spojenia. Jeho kolegyňa Banášová ho však upokojila: „Štandardne iba niekoľko intelektuálov.“