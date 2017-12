Vitajte v Rumunsku!, volal Ethan Hawke

Trilógia Richarda Linklatera

Jesse (Ethan Hawke) je z Texasu, Céline (julie Delpy) z Paríža.

Pred úsvitom (1995)

Jesse a Céline majú dvadsať. Zažili jeden krásny deň vo Viedni a pri lúčení si na seba nenechali kontakt. Možno si ysleli, že takých osudových stretnutí ešte v živote zažijú.

Pred súmrakom (2004)

Jesse a Céline majú tridsať a v Paríži sa stretli po deviatich rokoch. Zase len na jeden deň. Obaja majú pocit, že im pochabé rozhodnutie z Viedne pokazilo život. Ona prežila viaceré dezilúzie z lásky, on je už ženatý, ale nenaplnený.

Pred polnocou (2013)

Jesse a Céline majú štyridsať a dvojičky. Jesse sa vtedy z Paríža domov nevrátil, dôsledkom toho je, že dvanásťročného syna vidí dvakrát do roka. Keď spomenie, že by sa teraz pre zmenu mohli presťahovať do Chicaga, Céline v tom tuší koniec vzťahu. V tradične brilantných dialógoch si to musia vydiskutovať.