Nesmrteľnosť je už na dosah

Kunsthalle bude v Žiline obklopovať zvláštny nenápadný pamätník.

27. jún 2013 o 18:09 Jana Németh

Pohľad do synagógy počas Pootvorenia.(Zdroj: Natália Zajačiková)

Dielo s menami ľudí, ktorí prispeli a ešte prispejú na rekonštrukciu neologickej synagógy v Žiline, vytvorí umelkyňa Ilona Németh.

Bolo to naozaj náročné zadanie, konštatuje Ilona Németh. A niet sa čo čudovať – veď organizátori rekonštrukcie vzácnej žilinskej synagógy sľubujú všetkým, ktorí na jej obnovu prispejú akoukoľvek sumou, nie hocičo, ale rovno nesmrteľnosť.

Nech už mali tí, čo prispeli, akékoľvek dôvody – nesmrteľnosti sa už nevyhnú.

Dielo vo forme zvláštneho, nenápadného, horizontálneho pamätníka, ktoré bude obsahovať všetky mená darcov, má jasné kontúry. Začne sa na ňom pracovať už na jeseň.

Časové kapsuly

„Na začiatku som vychádzala z niekoľkých základných faktov: ako umiestniť do diela viac než tisíc mien všetkých doterajších darcov a ako by mal vlastne tento pamätník vyzerať, aby veľmi nevyrušoval v interiéri budúcej kunsthalle,“ hovorí Ilona Németh.

Napokon nadobudla pocit, že s ním mala vyjsť von do verejného priestoru v okolí synagógy, aby tým upriamila pozornosť na to, že na celej premene na kunsthalle sa do značnej miery zúčastňuje práve verejnosť svojimi príspevkami.

Vnútri synagógy objavila časť pôvodnej podlahy s ozdobnou mozaikovou linkou, ktorú tvoria malé štvorčeky. Napadlo jej, že práve tieto štvorčeky by mohli symbolizovať jednotlivých darcov.

Nebudú však mať plochý tvar, ktorý by iba vytváral ornament. „Budú mať formu kapsúl, ktoré sa vsunú do svetlého betónu. Ten bude obklopovať a vymedzovať okolie synagógy oproti okolitej mestskej architektúre,“ vysvetľuje Németh.

Vizualizácia časových kapsúl pamätníka "nesmrteľných" darcov od Ilony Németh.

Architektúra a umenie

Každý z darcov dostane vlastnú kapsulu so svojím menom. Zároveň do nej bude môcť vložiť ľubovoľný odkaz. Kapsuly budú kovové a navonok budú vyzerať iba ako malé štvorčeky s rozmerom 3 x 3 centimetre. Podľa počtu darcov sa ich množstvo v okolí synagógy bude zvyšovať. Zbierka na stránke www.kunsthalle.sk pokračuje.

Pre Ilonu Németh ide o prvé dielo, ktoré bude stálou súčasťou verejného priestoru. Výtvarníčka ho zároveň považuje za odpoveď zo strany architektúry aj zo strany umenia na otázku, aký charakter by dnes vlastne takéto dielo malo mať. Pri jeho vzniku totiž stál aj Martin Jančok, ktorý je aj autorom návrhu rekonštrukcie synagógy.

Súčasťou diela bude aj webová aplikácia – interaktívna mapa kapsúl s menami darcov, ktorá bude vo foyeri.

Dosiaľ sa združeniu Truc sphérique podarilo na obnovu vzácnej stavby Petra Behrensa vyzbierať takmer 40-tisíc eur. Ďalšími zdrojmi sú verejné financie z grantov a súkromní sponzori. Celkový rozpočet rekonštrukcie je milión eur. Dokončená by mala byť najneskôr o dva roky.