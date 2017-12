Hamiltona skolila pravda, najďalej sa dostal neľútostný Armstrong

KNIHA TÝŽDŇA / TAJNÉ PRETEKY Šokujúca spoveď amerického pretekára o dopingu, ktorý definitívne zmenil svet cyklistiky a osobitne Tour de France. Jej stý ročník sa začína práve dnes

28. jún 2013 o 16:14 Pavel Malovič

Šokujúca spoveď amerického pretekára o dopingu, ktorý definitívne zmenil svet cyklistiky a osobitne Tour de France. Jej stý ročník sa začína práve dnes

Prezident National Academy of Sports Medicine v Chicagu Bob Goldman položil svojho času americkým adeptom na olympijskú účasť otázku: Keby vám ponúkli nepovolenú dopingovú látku zaručujúcu, že zvíťazíte a nebudete prichytený a usvedčený, užili by ste ju? Zo 198 opýtaných 195 odpovedalo kladne! A čo viac – na oveľa „silnejšiu“ otázku: Užívali by ste zakázanú látku, ktorá by vám zaručila, že nasledujúcich päť rokov budete víťaziť v každých pretekoch napriek tomu, že vás tá látka neskôr zabije?“, odpovedala viac ako polovica opýtaných tiež áno.

Doping je veľké médium súčasného športu a najviac sú ním poznačené tie individuálne – ľahká a ťažká atletika, kulturistika a cyklistika. Práve príbehy pretekárov na dvoch kolesách najlepšie ilustrujú zakázaný vývoj v oblasti špičkového profesionálneho športu. Preto je cennou informáciou nielen to, že sa podávanie dopingových preparátov „prevalí“, ale najmä tvrdenia, fakty a svedectvá priamych aktérov.

Zvláštna krížová cesta

Jednou z najrozsiahlejších a pomerne presných výpovedí o tom, ako to bolo a bude v cyklistike, je odvážna spoveď obľúbeného amerického pretekára, olympijského víťaza Tylera Hamiltona, napísaná s pomocou známeho beletristu Daniela Coylea príťažlivým bestsellerovým štýlom Tajné preteky (Ikar 2013, preklad Patrik Roľko) s podtitulom Pohľad do zákulisia Tour de France - doping, ututlané škandály a víťazstvá za každú cenu. Paralelne s jeho príbehom môžeme zároveň sledovať aj prekliatu cestu iných slávnych cyklistov, ale najmä jeho tímového kolegu, sedemnásobného víťaza Tour de France, fenomenálneho Lancea Armstronga, ktorého spôsob dopovania a správania spolu s výslednými benefitmi celej činnosti prekonal aj tie najhoršie očakávania.

Cesta profesionálov od športového idealizmu k prvým skúsenostiam s akceptovaním nepovolených podporných prostriedkov a metód - dopingom trvá približne tri roky. Kým nič neužíva, patrí nádejný adept cyklistických vavrínov do kategórie paniangua (termín odvodený zo španielskych slov „pan y agua“ – chlieb a voda), keď je udivený, že súperi, ktorých nedávno s ľahkosťou porážal, neuveriteľne zvyšujú výkonnosť bez toho, že by trénovali viacej ako on. A všetci vždy trénovali neskutočne veľa.

To pochopil aj Hamilton. Nastáva obdobie schizofrénie – dvojakého života a klamstva. Vtedy sa to zlomí a dotyčný po „ponuke od diabla“ už naozaj nevie, čo je pravda a čo lož, len túži zvyšovať svoj výkon za každú cenu. Mení sa jeho osobnosť, žongluje so zdravím konzumáciou krvných konzerv, transfúzií, infúzií, rastových a pohlavných hormónov a erytropoetínom (EPO, familiárne nazývané Edgar). Je to zvláštna krížová cesta.

Zločin, trest a očistec

Na prelome tisícročí sa podľa mnohých štúdií k úspechu najľahšie dopracuje človek obdarený vlastnosťami psychopata. Môžeme ho charakterizovať ako „neľútostného, neohrozeného, okúzľujúceho, amorálneho a sústredeného“. Oxfordský psychológ Kevin Dutton demonštruje, že získané psychopatické rysy osobnosti – pocit vlastnej nadradenosti, presvedčivé vystupovanie, čaro osobnosti, absencia výčitiek a schopnosť manipulovať s ľuďmi – dokážu predstavovať devízu, ktorá je v dnešnom svete na nezaplatenie. Hamilton na to „nemal“, skolila ho pravda. Najďalej sa dostal neľútostný Armstrong.

Z pohľadu dopingového komisára a bojovníka za fair play v športe je príbeh tejto brilantnej knižky jasný. Zločin a trest, to všetko Hamilton (a jeho preslávení kolegovia ako Contador, Ulrich či Armstrong) napĺňa až po amorálny vrchol klamstiev. Dostal sa na úplné dno. Nielen finančné. Depresie, rozpady manželstiev, strach, stihomam. Ale ako každý hriešnik má právo na očistec. Len ako k nemu dospieť a ako cezeň prejsť?

Možno stačí to veľké málo, ktoré urobil: zverejnil systém a celý tím, s ktorým ho vykonával... Nielen jazdcov, nosičov, dodávateľov, ale aj tých, čo ho to naučili – lekárov, ktorí experimentovali a hazardovali so zdravím svojich klientov (Fuentes, Ferrari), zapredané farmaceutické firmy, (pato)fyziológov (Conconi). Kniha je strhujúco zaujímavá prakticky pre každého, či už sú to milovníci senzácií, športovci, právnici, dopingoví komisári, akademici alebo lekári. Číta sa na jeden dych, má dobre komentovanú dokumentáciu a je sviežo preložená.