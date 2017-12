John Travolta: Boli sme na čiernom zozname

Americký herec dostal v Karlových Varoch cenu za celoživotné dielo a predstavil nový film.

30. jún 2013 o 16:27 Kristína Kúdelová

Konečne sa dočkal. John Travolta si prvýkrát zahral s Robertom De Nirom. Vo filme Sezóna zabíjania hrá srbského vojaka túžiaceho po pomste.

Zoznam držiteľov Krištáľového glóbusu za celoživotné dielo Johna Travoltu dojal. Už ho má John Malkovich, Harvey Keitel aj Robert De Niro a teraz bol zrazu na rade on.

Vraví, že kedysi dávno ho Robert De Niro naučil, ako by mal herec pristúpiť k filmovej úlohe. Pozeral sa na jeho Zúriaceho býka a pochopil, že sa na istý čas naozaj stal boxerom. Pozeral sa na film New York, New York a mal pred sebou ozajstného hráča na saxofóne. Tak teda aj on skúsil postupovať rovnako, keď ho v roku 1977 obsadili do muzikálu Horúčka sobotňajšej noci: „Deväť mesiacov som nerobil nič iné, len som sa učil tancovať,“ hovorí.

Do Karlových Varov si prišiel po cenu a zároveň uviedol film Sezóna zabíjania. Hrdý, že v ňom hrá s De Nirom, lebo nikdy predtým sa ešte nestretli. Stoja v ňom proti sebe ako dvaja znepriatelení vojnoví veteráni, on zo Srbska, De Niro z USA a spoločne v ňom rozvíjajú a prežívajú príbeh pomsty.

Travolta v novom filme Sezóna zabíjania.

Nikto ho nechcel

O vojnách už Američania nakrútili veľa výborných filmov. Kedysi ich priťahoval Vietnam, dnes rekonštruujú Irak a Afganistan. Vojna v bývalej Juhoslávii pritom zostala trochu v pozadí a ak by si bolo treba spomenúť na jeden príklad, asi sa ako prvá vynorí dráma s Genom Hackmanom Za nepriateľskou líniou.

John Travolta hovorí, že jeho film Sezóna zabíjania bol v Hollywoode dlho na čiernom zozname. Nikto ho nechcel robiť a režisér Mark Steven Johnson nevedel, či s ním môže počítať.

Na filmy s vysokou mierou fyzického násilia sú tam zvyknutí. Problémy skôr museli byť so zobrazením psychického násilia a otvárania povojnových tráum.

Akčný triler

Travolta film v Karlových Varoch uviedol so širokým úsmevom a nežným hláskom, no nič z toho pri nakrúcaní príliš nepotreboval.

Jeho postava sa najprv spriatelí s americkým vojakom. Ten sa po službe v NATO utiahol do Rocky Mountain a potom už skúša naplniť svoj brutálny, likvidačný plán. V súlade s pravidlami akčného trileru.

„Som z robotníckej rodiny a mohol som len snívať, že raz sa budem živiť umením,“ hovorí Travolta. „Ani úspechy, ani neúspechy som teda nikdy neprežíval príliš dramaticky.“

V Karlových Varoch diváci najviac kričali a radostne pískali, keď sa ukázal v zábere z Pulp Fiction. Pritom na začiatku deväťdesiatych rokov bol Travolta odpísaným hercom a nebol oňho záujem. Našťastie, Quentin Tarantino má zvláštnu schopnosť preplieskať uspané a vychladnuté hviezdy a dáva im možnosť znovu zažiariť.

A za úlohu narkomana a nájomného vraha Vincenta Vegu dostal John Travolta druhú nomináciu na Oscara.

Emil Kovac

Po úlohe vo filme Sezóna zabíjania skočil vraj preto, že zaznamenal výrazný ústup charakterových postáv. Ustupujú vraj formálnym experimentom, čo mu nevyhovuje.

Európske publikum bude možno najviac zvedavé, prečo a ako nosí vo filme meno Emil Kovac a v novinách sa bude najviac písať o príšernej brade, ktorú mu prisúdili.

On už bude musieť len dúfať, že okrem toho si všimnú jeho pokus o „vystihnutie psychiky vojaka, jeho utrpenia a vyrovnávanie sa s tým, že musel zabíjať“.