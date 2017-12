Nový album Black Sabbath je presne taký, ako sa čakalo

Aktuálna nahrávka britskej skupiny v pôvodnej zostave má byť jej poslednou.

2. júl 2013 o 17:13 Michal Durdovanský

„Znejú presne ako Cream, len horšie,“ napísal o debutovom albume skupiny Black Sabbath v roku 1970 redaktor časopisu Rolling Stone Lester Bangs. V tom čase bola prvá časť vety skutočne namieste.

Osudy oboch kapiel išli opačným smerom, no z dnešného pohľadu sú ich nahrávky porovnateľne zásadné. Po rozpade Cream odštartoval gitarista Eric Clapton mimoriadne úspešnú sólovú kariéru, pričom bol verný hlavne blues. Black Sabbath, naopak, ostali nekompromisne tvrdí a temní.

Otcovia metalu

Bangs kritizoval priveľa gitarových „claptonizmov“. Áno, Sunshine Of Your Love sa dá označiť za predzvesť väčšiny riffov raných Black Sabbath, spomínaný „claptonizmus“ Tonyho Iommiho však určite nebol kleptomániou. Práve jeho gitarový rukopis sa stal jedným z poznávacích znamení štýlu, ktorý sa dnes volá heavy metal.

Nasledovali úspešné, ale aj menej úspešné nahrávky. Najväčším zlomom sa stal odchod excentrického frontmana Ozzyho Osbourna v roku 1979, ktorý potom nahral niekoľko výborných sólových albumov. V Black Sabbath sa odvtedy točili muzikanti ako na bežiacom páse a konali sa rôznymi spôsobmi nakombinované koncertné a albumové návraty.

Na album v klasickej prvej zostave sa však čakalo až dodnes. Pracovalo sa na ňom už v roku 2001, no podarilo sa to až na druhý pokus a bez bubeníka Billa Warda, s ktorým sa kapela nevedela dohodnúť na zmluve. V štúdiu ho nahradil o dvadsaťjeden rokov mladší Brad Wilk z Rage Against The Machine.

video //www.youtube.com/embed/OhhOU5FUPBE

Viac ako dôstojný koniec

Nahrávka s názvom 13 má definitívne uzatvárať diskografiu kapely. Tomu nasvedčujú aj záverečné zvuky búrky. Bubnovanie dažďa totiž otvára aj debutový album.

Hudobne je novinka presne taká, ako sa dalo čakať, evokuje najmä najznámejšie albumy z prvej polovice 70. rokov. Niektoré skladby pripomínajú staré hity, napríklad Zeitgeist sa odvoláva na baladu Planet Caravan, úvodná End Of Beginning zase na „ťažkú“ Black Sabbath.

V podstate jediný problém je dĺžka, niektorým nápadom bol venovaný neadekvátny priestor. Kým záverečná pasáž prvej skladby je doslova magická, iné skladby sú zbytočne naťahované. Silné momenty však prevažujú.

Album 13 je určený hlavne fanúšikom starej tvorby skupiny. Čo musí oceniť každý, je fakt, že ich už viac ako štyridsať rokov starý zvuk je stále aktuálny. Tvrdá hudba sa odvtedy posunula, no takmer všetko pramení z odkazu tejto kapely.