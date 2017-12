Otvorili košickú Kunsthalle

Z mestskej plavárne už je nový priestor pre umenie

3. júl 2013 o 17:16 Mikuláš Jesenský

Prapodivná zmes emócií sprevádzala slávnostné otvorenie prvej Kunsthalle na Slovensku.

Výdychy úľavy zo záchrany výnimočného, časom a ľahostajnosťou takmer zruinovaného architektonického diela striedali nemé výčitky s nostalgickou spomienkou na starú krytú plaváreň, významný symbol výstavby Košíc na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia, ktorá definitívne zmenila funkciu. Taká bola atmosféra včerajšieho otvorenia prvej slovenskej Kunsthalle.

Sochy v bazéne

Zmena chátrajúcej plavárne na multifunkčný kultúrny priestor za 7,2 milióna eur, ktorý má slúžiť na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia, bola jedným z hlavných investičných projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.

Pôvodne mala byť rekonštrukcia hotová do začiatku tohto roka. S prestavbou sa začalo vlani v júli. Väčšinu prác však bolo treba presunúť na zimu, staticky narušené bočné budovy museli zbúrať, v priebehu výstavby sa údajne našli technológie a konštrukcie, ktoré v pôvodných plánoch neboli, projekty sa museli dopĺňať a prerábať.

Nový termín 31. máj 2013 síce dodávateľ dodržal a stavbu mestu odovzdal, no ešte nedávno na stavbe stále pracovali desiatky stavbárov a remeselníkov.

Súčasťou interiéru Haly umenia je dvadsaťpäťmetrový bazén aj so zachovanými štartovacími blokmi. Pravda, momentálne bez vody. Tú by mali využívať ako kulisu tanečného a divadelného umenia a nové médiá.

Ozdobou včerajšej slávnosti bola vernisáž výstavy diel významného britského sochára Tonyho Cragga.

„Pri prvej návšteve ma prekvapil jedinečný obrovský priestor i predstava, že sochy máme inštalovať v bazéne. Doteraz sme nič podobné nezažili,“ hovorí John McCormack, asistent umelca, ktorý striedavo žije vo Wuppertale, v Berlíne a Londýne. „Museli sme sa s touto výzvou popasovať, ale výsledok je skvelý. Priestor umožňuje pozrieť si sochy aj z nadhľadu, návštevník je obohatený o ďalší rozmer diela.“

Nedostatky projektu

Tonyho Cragga priviedol do Košíc jeho priateľ, známy český kunsthistorik a galerista Jiří Švestka. „Jeho sochy poznajú od Singapuru cez Bahrajn, Južnú Afriku až po parížsky Louvre. Veľmi ma teší, že na otvorenie košickej Kunsthalle pozvali práve jeho. Tony sa rád prezentuje v krajinách s inými historickými a geografickými kontextmi. Len škoda, že tu dnes nemôže byť.“

Švestka oceňuje odvážny projekt premeny starej plavárne na halu umenia – umiestnenie budovy v centre mesta, mohutný atypický výstavný priestor, zázemie, ktoré sa dá využívať na organizovanie výtvarných dielní, rôznych prezentácií, besied.

Všíma si však aj nedostatky projektu: „Trochu horšie sa s týmto priestorom popasovali architekti. Veľká škoda, to nie je otázka peňazí, ale know-how, skúseností. A v konečnom dôsledku to mohlo stáť menej. Problémom je svetlo, transport nadrozmerných diel, aké sú napríklad Tonyho sochy, logistika. Časom sa odhalí, čo všetko by mohlo byť lepšie.“

Ambície

Okrem prác Tonyho Cragga novootvorená Hala umenia ponúka diela ďalších dvoch významných výtvarníkov – rumunského sochára a fotografa, predstaviteľa abstraktného expresionizmu Constantina Brancusiho a košického rodáka, žijúceho v Argentíne, spoluzakladateľa op–artu a hydrokinetizmu Gyulu Kosiceho. Včera odhalili pred Kunsthalle jeho Sochu pre Košice.

„Máme ambíciu vytvoriť nový silný kultúrny bod v strednej Európe,“ povedal pred otvorením kultúrny riaditeľ projektu Košice 2013 Vladimír Beskid.

V septembri jeho tím pripravuje Trienále obrazu so silným medzinárodným obsadením. Okrem Kunsthalle mu budú patriť aj ďalšie nové priestory. Kulturpark – Kasárne, zrekonštruovaná Východoslovenská galéria a Rotunda. Na november pripravujú výstavu súčasného umenia z Veľkej Británie.