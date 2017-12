Oliver Stone sa hnevá: Sklamali ste ma

Trojnásobný držiteľ Oscara prišiel do Karlových Varov s filmom o skrytej histórii.

3. júl 2013 o 18:12 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, Karlove Vary

Rozprávajte sa s ním o filme, nepýtajte sa na politiku a najmä nie na Snowdena.

Inštrukcie organizátorov boli prísne, keď nás vyprevádzali na rozhovor s Oliverom Stonom. Nerozprávať sa o politike s režisérom, ktorý nakrútil filmy JFK, Nixon, W. a práve dokončil seriál Nevypovedaná história Spojených štátov amerických? Také zadanie znelo ako nezmysel.

Provokujete ma?

Pred tromi rokmi Stone nakrútil dokumentárny film South of the Border, nadchýnal sa v ňom krajinami Južnej Ameriky, jej politikou a ekonomickými úspechmi.

V The New York Times ho za to strhali. A dali si záležať, svoje argumenty rozvíjali na troch stranách a na štvrtú umiestnili jeho obrovský portrét. Čím dali najavo, že s týmto mužom možno nesúhlasiť, ale treba ho brať vážne.

Aj do Karlových Varov si so sebou priniesol fluidum veľkej osobnosti. Takej, ktorá je síce ochotná rozprávať sa s vami, byť slušná a aj sa usmiať, ale ktorú veľmi ľahko vytočíte. To sa tu stalo asi dvadsať hodín po tom, ako pricestoval.

Rozladili ho českí novinári – keď sa ho pravdepodobne pýtali na Edwarda Snowdena (hoci ešte pred dvomi dňami o ňom ochotne rozprával a vyhlasoval ho za hrdinu) a ak sa naše zdroje nemýlili, všetci dostali za povinnosť svoje rozhovory preložiť a poslať ich na autorizáciu.

To musel byť dôvod tých požiadaviek. V rozhovore pre SME ich sám dodržiaval asi minútu, potom sa rozbehol a nedal sa zastaviť. Pýtali sme sa ho, ako sa politickej moci darí ukrývať informácie, keď hovoríme o krajine, kde sa novinári postarali o odstúpenie prezidenta Nixona.

„My že sme krajina Woodwarda a Bernsteina? To ma provokujete, však?“ Stone vraví, že za posledné roky sa manipulačné a obmedzujúce mechanizmy moci tak vypracovali, že sa sotva môže proti nim niekto postaviť.

Vzápätí začal vymenúvať, ktorí americkí politici narobili najviac škody a ktoré európske krajiny ho sklamali. Skrátime to: všetky. „Aj vy ste už v NATO, nie? Aj vy ste šli do Iraku.“

Mňa nenachytáte

Dokumentárnu sériu Nevypovedaná história Spojených štátov amerických rozdelil na desať častí, rozpráva v nej o dvadsiatom storočí a veľa sa venuje studenej vojne. Teda aj krajinám východného bloku.

Samozrejme, kto pozná jeho temperament a vie, že často nemá vôľu dať slovo protistrane, musí byť skeptický. Z ohlasov svetových médií zatiaľ vyplýva, že kritici ju prijali s rešpektom.

„Na sérii sme pracovali päť rokov s historikom Peterom Kuznickom,“ hovorí Stone. „Niežeby to bol ťažký žáner alebo ťažké nakrúcanie. Najviac času zabralo overovanie faktov. Na faktoch ma nikto nenachytá, môžete len nesúhlasiť s tým, ako ich interpretujem.“