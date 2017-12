Kráľovné doby kamennej presvedčili hlavne novinkami

Americká skupina Queens Of The Stone Age pri svojom turné, žiaľ, opäť obišla našu krajinu. Jej koncert vo Viedni rozhodne stál za návštevu a partiu zaujímavých rockerov môžete vidieť aj dnes na festivale Rock for People v Hradci Králové.

4. júl 2013 o 0:00 Michal Durdovanský

Queens Of The Stone Age vystúpili vo Viedni.(Zdroj: QSA)

Kým na Slovensko chodia známe kapely hlavne spomínať na slávne albumy z časov dávno minulých, v neďalekej Viedni sa popri týchto skupinách objavujú aj skupiny doslova na vrchole.

Jednou z nich sú napríklad kalifornskí Queens Of The Stone Age, ktorí to s eleganciou potvrdili na utorkovom koncerte v Stadthalle.

Po niekoľkoročnej pauze sa partia okolo speváka a gitaristu Josha Hommea vrátila. S novým bubeníkom Jonom Theodorom a výbornou aktuálnou nahrávkou s názvom ...Like Clockwork.

Precízne zohraní

Z tej zaznelo až osem z desiatich skladieb. Vďaka precíznosti, s akou nacvičili tieto bohato naaranžované piesne, sa im veľmi slušne podarilo preniesť atmosféru nahrávky aj na pódium.

Nové skladby tak určite nepôsobili do počtu, ako sa to stáva iným kapelám. Skutočnou ozdobou teda bola najmä hlavná časť setu uzatvárajúca I Appear Missing, ktorú predĺžili o pekných pár minút, svižná My God Is The Sun alebo uvoľnená I Sat By The Ocean.

Na opačnom póle stáli staršie a „drevorubačsky“ priamočiare You Think I Ain't Worth a Dollar, but I Feel Like a Millionaire alebo Sick, Sick, Sick. Druhej menovanej však čiastočne chýbalo potrebné nasadenie. Skrátka to vyzeralo tak, že niektoré staršie pesničky si pred týmto turné, na rozdiel od tých z aktuálneho albumu, len tak „zopakovali“.

Funkčné projekcie

Skladby z ...Like Clockwork boli dopĺňané animovanými zábermi z krátkeho filmu, ktorý kapela k polovici piesní z nového albumu zverejnila na internete. Pri ostatných momentoch koncertu sa na divákov napríklad valili kŕdle havranov (A Song For The Deaf) alebo sa ocitli uprostred snehovej búrky (No One Knows).

Projekcia zo steny LED panelov bola situovaná viac do výšky, než do šírky a svetelná šou bola čiastočne inšpirovaná Nine Inch Nails. Kapela bola často osvetlená od chrbta a zboku, čo tvorilo zaujímavú tieňohru na stenách haly. Škoda len, že viedenská Stadthalle však nevyniká práve najlepšou akustikou, aj teraz zvuk na viacerých miestach robil nepríjemné echo.

Queens Of The Stone Age síce neodohrali všetky skladby úplne na doraz, ukázali však, ako sa dajú vkusne skĺbiť hudobnícke výkony, premyslená projekcia a funkčné osvetlenie, ktoré ešte zvýraznili ponurú atmosféru väčšiny skladieb.

To všetko dalo dohromady profesionálne zvládnutý koncert s niekoľkými silnými čarovnými momentmi. Môžete ho zažiť aj na českom festivale Rock for People, kde práve dnes „kráľovné“ vystúpia ako hlavné hviezdy.