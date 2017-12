Ako vzniká hit: Večný svit nepoškvrnenej mysle

Netradičnú a Oscarom ocenenú romancu zaradili medzi 1001 filmov, ktoré musíte vidieť, kým zomriete.

4. júl 2013 o 12:09 Kristína Kúdelová

Predstavte si, že si po nešťastnej láske dáte milovanú osobu vymazať z pamäti a že to isté urobí aj ona. Čo to urobí s vašimi spomienkami? A čo sa stane, keď sa znovu stretnete? To domýšľa skvelé duo - režisér Michel Gondry a scenárista Charlie Kaufman vo filme Večný svit nepoškvrnenej mysle. Túto netradičnú a Oscarom ocenenú romancu s Jimom Carreym a Kate Winslettovou zaradili medzi 1001 filmov, ktoré musíte vidieť, kým zomriete.

Neverím, neverím, neverím. Jim Carrey sa nechápavo pozeral na scenár, ktorý mu práve pristál na stole a pre istotu si overoval, či táto ponuka naozaj patrí jemu.

Ešte nikdy nečítal nič také, ako napísal Charlie Kaufman a mal režírovať Michel Gondry. Keď uveril, že je to pravda a že scenár k filmu Večný svit nepoškvrnenej mysle naozaj patrí jemu, mohol už len zakričať: Vyhral som jackpot!

Jeho odhad bol absolútne správny. Tento film je síce len romanca - ale aká! Originálna, dôvtipná a dômyselná, bláznivá, dojímavá a ešte aj múdra.

14. februára

V histórii kinematografie už Jim Carrey predviedol veľa extravagantných postáv. Tentoraz eliminoval svoje šialené exhibície na minimum a zahral plachého a trochu aj suchého Joela Barisha.

Film sa začína 14. februára, keď sa Joel zobudil dolámaný, nahnevaný, že mu niekto škrabol auto, a bez nálady, že večer nebude mať s kým sláviť.

Ani nevedel prečo, nešiel do roboty a naskočil na vlak opačným smerom. Skončil na pláži a bez toho, že by sa o to pričinil, sa mu prihovorila pekná, extrovertná žena.

„Ahoj.“

„Prosím?“

„Nič. Len vravím ahoj.“

„Aha, prepáč. Ahoj. Ahoj!“

Po niekoľkých hodinách je aj jemu, aj Clementine Kruczynskej jasné, že sa do seba zaľúbili, ale v tej chvíli ani on, ani ona netušia, že už do seba raz zaľúbení boli, že už jednu romancu majú za sebou a že sa skončila zle.

Nevedia to ani diváci. Keď sa objavia úvodné titulky - nezvyčajne neskoro, až po sedemnástich minútach, nevedia si predstaviť, aký prekvapivý film a aké emocionálne dobrodružstvo ich ešte čaká.

Joel a Clementine sedeli na schodoch a pozorovali more, keď sa zoznámili. Teraz vedia, že táto spomienka čoskoro zmizne.

Môže to poškodiť mozog?

Režisér Michel Gondry hovorí, že na Jimovi Carreym je vzácne to, že nepotrebuje vo filme vyzerať dôstojne a krásne, ako to napríklad potrebovali James Dean alebo Marlon Brando. Jim Carrey bez problémov zahrá muža, ktorý je ponížený, zúfalý a bezmocný ako malé dieťa - keď sa napríklad dozvie, že naňho jeho priateľka chcela kompletne zabudnúť.

V tomto filme preto podstúpila aj nezvyčajný lekársky zákrok, konkrétne, dala si ho vymazať z pamäti.

Táto myšlienka Carreyho z celého scenára priťahovala najviac, tešil sa na to, ako rozvinie úvahu o zničenom mužskom egu a urobil to vraj za minimálny honorár. Vo filme sa to vyriešilo radikálne. Mladý muž vyhľadal toho istého lekára a povedal mu:

„Dobrý deň. Volám sa Joel Barish a chcem si dať z pamäti vymazať Clementine Kruczynskú. Môže mi to nejako poškodiť mozog?“

„Nie. Procedúra sa dá prirovnať k stavu po opici. Nič vážne.“

Keď k nemu o pár dní nastúpili technici a počas jeho hlbokého spánku sa mu dostali do mozgu, tešil sa, že sa čoskoro zbaví bolestivých spomienok.

Počas mazania si však uvedomil, že zároveň príde aj o všetky krásne spomienky, ktoré na Clementine má.

Áno, bol to konfliktný vzťah a ich povahy boli príliš odlišné, ale mal ju rád. Jeho uspatá myseľ sa preto začne brániť a zúfalo bojovať o záchranu.

Pomáha mu v tom aj samotná Clementine, ktorá ešte existuje vo zvyšných spomienkach a evidentne už aj ona oľutovala, že si ich vzťah dala vymazať.

Zastavte to! Už to nechcem! Chcem to odvolať!!!

Utopiť Kate Winsletovú a Jima Carreyho vo výlevke sa dalo vďaka skúsenostiam Michela Gondryho s kamerovými trikmi.

Na to treba novú logiku

Bolo ťažké nezaľúbiť sa do tohto filmu, to priznali aj kritici, ktorí o ňom písali po premiére v roku 2004. Výkony Jima Carreyho a Kate Winslettovej sa objavovali vo výročných rebríčkoch.

„Je úžasné sledovať hercov, ako oživujú postavy a napĺňajú ich niečím, o čom ste pri písaní vôbec netušili,“ hovorí scenárista Charlie Kaufman.

Jeho nadšenie by sa malo spájať aj s ostatnými hercami, s „vymazávačmi“ Markom Ruffalom, Tomom Wilkinsonom, Elijahom Woodom a Kirsten Dunstovou, pretože vo filme nie je slabá ani bezvýznamná postava.

Kaufman písal scenár niekoľko rokov a pre jeho potreby si vytvoril novú logiku sveta, sám si zadefinoval možnosti a mechanizmy vedy aj ľudského mozgu.

Premyslený a v istom zmysle intelektuálny príbeh dráždi množstvom hádaniek a šťastím bolo, že ho režíroval práve Gondry.

Je kreatívny, využíva priestor aj náhodné udalosti, pozná finty s kamerovou optikou a nepotrebuje používať špeciálne efekty. Keď nejaký herec zapochyboval, či sú jeho nápady zrealizovateľné, iba sa spýtal: Ako vieš, keď si to nevyskúšal.

Kým sa začne vymazávací proces, prístroj zaznamená všetky spomienky, ktoré vás s milovanou osobou spájali.

Sci-fi s prostou otázkou

V encyklopédiách raz túto romancu zaradia do kategórie sci-fi, pretože Gondry kombinuje reálne udalosti so spomienkami a snami, jeho postavy neraz vedia, že sú práve v spomienkach, niekedy do nich zasahujú a občas ich aj úspešne menia.

Je to odvážna a komplikovaná filmová štruktúra, aj tak je však Večný svit nepoškvrnenej mysle filmom, ktorý stojí pevne na zemi. Pýta sa len prostú otázku: Aké vyhliadky majú dvaja ľudia na lásku, keď sú takí strašne iní?

Samozrejme, je iným zážitkom vidieť tento film prvý raz, keď je rozuzlenie neznáme. Rovnako fascinujúce je však vidieť ho druhý, tretí alebo dvadsiaty raz, pretože vtedy zas možno oceniť náročnosť tejto filmovej stavby a všimnúť si detaily, ktoré ju tvorili.

Aj samotní autori, Michel Gondry a Charlie Kaufman, ešte o svojom filme nevedia všetko. Keď ho komentovali v bonusovej verzii na DVD (nachádza sa napríklad na vydaní z edície časopisu Reflex), jeden druhého sa pri mnohých scénach pýtali:

„Ako si to myslel?“

„A ako si to urobil?“

Hm, to keby aj iní filmári vedeli. Vyhrali by jackpot.

Šťastné nakrúcanie: Kate Winslet bola nominovaná na Oscara, dostali ho Michel Gondry a Charlie Kaufman (vzadu) za scenár.