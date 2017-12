Herečka Lily Collins: Otec je na mňa pyšný

Asi nie je príjemné, ak sa vás v každom rozhovore pýtajú na vášho slávneho otca. Lily Collins, dcéra britského hudobníka Phila Collinsa, odpovedá, že známe meno jej iba otvorilo dvere. To ostatné je len jej zásluha.

Tento rok budú mať premiéru štyri filmy, v ktorých hrá hlavnú úlohu, a v Hollywoode sa o nej hovorí ako o novej hereckej hviezde. Magazín Glamour jej venoval júlovú obálku, čo je veľká pocta, a ona sama očakáva, že najväčšia vlna popularity príde po augustovej premiére fantasy snímky Nástroje smrteľníkov: Mesto z kostí.

Svoju hereckú kariéru začala len pred štyrmi rokmi v oscarovej snímke Splnený sen, kde stvárnila dcéru Sandry Bullockovej a odvtedy stúpa hladko a bez zakopnutí nahor. „Vždy som milovala rozprávanie príbehov, takže hranie bol môj sen,“ hovorí 24-ročná Lily Collins, ktorá sa už v dvoch rokoch postavila pred kameru.

„Keď som bola malá, hrala som v divadle, v muzikáloch, v televízii. Ale profesionálne som sa tomu chcela začať venovať až po ukončení školy,“ vysvetľuje. Neštudovala však herectvo, vybrala si televíznu žurnalistiku na University of Southern California a písala články a stĺpčeky pre magazíny Elle Girl, Seventeen, Teen Vogue či Los Angeles Times.



S otcom Philom Collinsom. Vďaka nemu nepanikári, keď stretne celebritu. Vyrastala s vedomím, že sú to obyčajní ľudia s talentom. FOTO: sita/ap

Za svoj najlepší rozhovor považuje ten s Eltonom Johnom. Od jeho manažéra dostala len pár minút, nakoniec trval hodinu a pol. Tak dobre sa vraj spolu bavili. „Postupne sa dozvedám veľa vecí z detstva, viac ako sa pamätám. Ako dospelá sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi hovoria: ‘To je neuveriteľné, pamätám si ťa ako malú, keď si sprevádzala otca na koncertnej šnúre.’ Napríklad ako Elton John a ľudia z jeho éry,“ hovorí Lily, ktorej Phil Collins venoval pieseň You'll Be In My Heart.

Vyskúšala si aj modeling, španielske vydanie časopisu Glamour ju vyhlásilo za modelku roka 2008 a časopis Maxim za najsexi dcéru rockovej hviezdy.

„Ja som však odjakživa túžila hrať, len som čakala, kým budem pripravená a schopná ísť sama vlastnou cestou,“ hovorí. Nikdy nikoho nežiadala, aby sa za ňu prihovoril, ani svojho otca, hoci pripúšťa, že v začiatkoch jej slávne priezvisko trochu pomohlo. Otvorilo jej dvere, ale to, že ich udržala otvorené, je vraj iba jej zásluha.

Do šoubiznisu sa neponáhľala ešte z jedného dôvodu. Od malička si uvedomovala, čo to znamená stratiť súkromie a chcela si užiť normálne detstvo a pubertu. Chodiť von s kamarátmi, dospieť bez toho, aby to komentoval celý svet.



Nezávislá dráma Stuck in Love má veľa spoločného s jej životom. Stvárnila dcéru spisovateľa, ktorá bez jeho pomoci vydá svoj prvý román. FOTO: outnow.ch

Talentovaná po otcovi, krásna po matke

Narodila sa v Guildforde v grófstve Surrey v Anglicku ako druhé dieťa britského hudobníka Phila Collinsa a jeho druhej ženy Američanky Jill Tavelmanovej. Keď mala päť rokov, rodičia sa rozviedli a ona sa spolu s matkou presťahovala do Los Angeles. Búrlivý rozvod podrobne sledovali médiá, jeden z rozhnevaných faxov, ktoré Phil Collins poslal svojej žene a týkal sa práve jeho prístupu k dcére, zverejnili dokonca bulvárne noviny The Sun na svojej titulke.

Lily, ktorá sa cíti viac Európankou ako Američankou, má však podľa vlastných slov na detstvo pekné spomienky. Vyrastať v dvoch rozdielnych krajinách považovala za zábavné a so svojimi nevlastnými súrodencami má veľmi blízke vzťahy. Sú štyria. Z prvého manželstva Simon a Joely a v roku 1999, keď sa otec oženil tretíkrát, pribudli Nicholas a Matthew.

„Manželstvo je komplikovaná vec. Napriek tomu to nevzdávam,“ povedal Phil Collins po treťom rozvode. Na svoju jedinú biologickú dcéru je pyšný, s nadšením sleduje každý jej film, hoci scény, kde sa bozkáva, nie sú pre neho jednoduché.

„V snímke Stuck in Love som si vyzliekla tričko, to bolo nepríjemné,“ spomína Lily, ktorá po otcovi zdedila okrem hereckého talentu – Collins začínal ako herec a model - aj talent spevácky. V tomto smere sa zatiaľ neprejavila naplno, len do filmu Snehulienka, ktorý nakrútila vlani, naspievala niekoľko piesní. „Bola to celkom zábava, rada by som si vyskúšala aj muzikál,“ komentovala svoj výkon v netradične poňatej rozprávke indického režiséra Tarsema Singha.



Cieľom akčnej snímky Únos bolo nakrútiť film s Taylorom Lautnerom, hviezdou Twilight ságy. Jeho meno pritiahlo do kín milióny fanúšičiek. FOTO: outnow.ch

Trochu iná Snehulienka

Postava krásnej Snehulienky je doteraz jej najväčšou úlohou, myslela si, že si z nej niekto robí žarty, keď jej presne na prvého apríla zazvonil telefón. Nemohla uveriť, že dostala ponuku po boku zlej kráľovnej Julie Roberts. Na nakrúcanie sa poctivo pripravovala, štyri mesiace sa učila šermovať, hoci štvorhodinové tréningy pripomínali skôr výcvik bojových umení.

„Snehulienka je na začiatku síce rozprávkovo naivná a nevinná, ale postupne mentálne aj fyzicky dozrieva, začína si veriť a stáva sa z nej odhodlaná bojovníčka,“ opisuje zmenenú klasiku. Hoci sa považuje za aktívnu osobu, rada beháva, pláva a bicykluje, tréningy a nakrúcanie jej dali zabrať. Telo mala pokryté modrinami. „Ja sa potknem, aj keď idem hore schodmi. Bola to z mojej strany odvaha obliecť si tie veľké róby a korzety a do ruky zobrať meč. Jednoduché nebolo ani škriabať sa po umelom snehu, ktorý bol z drsnej hrubej soli,“ spomína na svoju životnú rolu. Pár rán sa jej ušlo aj v boji s princom Armiem Hammerom.

„Krv našťastie netiekla, ale pomliaždeniny som mala. Nepomôžu vám žiadne vypchávky pod šatami, meče sú smrteľné zbrane,“ hovorí Lily, ktorá bude toto leto v snímke Nástroje smrteľníkov: Mesto z kostí bojovať pre zmenu s démonmi a upírmi.



Snehulienka v jej podaní nie je žiadne neviniatko. Zmení sa na drsnú bojovníčku, ktorá sa postaví proti narcistickej kráľovnej Julii Roberts. FOTO: outnow.ch