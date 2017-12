Prišli Mimoni, ľudia sú zbytoční

Niektoré animované postavy majú šťastie. Nemusia robiť vôbec nič, aby boli smiešne

7. júl 2013 o 17:25 Miloš Ščepka

Kto ešte nevie, odkiaľ sa Mimoni vzali a čo sú vlastne zač, začína byť pozadu. V pokračovaní filmu Ja, zloduch si už ukradli celú šou.

„Ja, zloduch hrá na istotu. Musí sa publiku páčiť. Obsahuje iba časom preverené (a do značnej miery aj prevarené) ingrediencie. Pomáhajú mu tri sladké neodolateľné sirôtky Agnes, Margo a Edith, ale aj Gruovi komickí asistenti Mimoni. Staručké sú i gagy na spôsob bláznivej absurdnej komiky kreslených Looney Tunes. Lenže ono to celé funguje! Je to vtipné, zábavné a hravé. Oslovuje síce najmä deti, ale pobaví aj rodičov.“

Slová z našej recenzie na rodinnú animovanú komédiu spred troch rokov vystihujú aj jej pokračovanie. S jediným rozdielom: za tie tri roky sme si stihli zlosyna s dobrým srdcom Grua, jeho tri chovanky a najmä bláznivých pomocníkov zamilovať. Takže pokračovanie to má ľahšie: je vítaným stretnutím so starými dobrými známymi.

Nič nie je dôležité

Príbeh je v podstate rovnaký: Gru si meria sily s iným zloduchom. Vynálezy, vozidlá, zbrane. Škoda len, že maskovaný El Macho šialenému Vektorovi z jednotky nesiaha ani po lem oranžových teplákov.

Film je o kus plytší: už nejde o budovanie vzťahov a otváranie sa citom. Gru, Edith, Margo a Agnes sú rodina. Jediné, čo dievčatá hľadajú, je mama pre nového tatka. Tou sa môže stať agentka Lucy, ktorá má Grua motivovať, aby sa pridal na stranu síl dobra (kde už beztak dávno je) a pomohol zlikvidovať obávaného zlosyna.

Podobne ako dej ani žiadna z „ľudských“ postáv nie je odstrčená či zanedbaná, ale ani mimoriadne dôležitá. Príbeh slúži ako platforma na rozohranie bláznivých, komických, veselých gagov žltých Mimoňov. Pretože Ja, zloduch 2 celý patrí im. Ani tentoraz sa nedozvieme, kde sa vzali a čo sú vlastne zač, ale sotva to bude niekomu prekážať. Ukradli pre seba celú šou.

V tradícii grotesky

Všetko je na nich komické: ich vzhľad, reč, hlas, pohyb, správanie sa, nápady, akcie. Komika, ktorú Mimoni nesú, je do istej miery autonómna. Nemusí súvisieť s dejom. Hit Village People Y.M.C.A. je v ich podaní neodolateľný. Spája sa v nich mnohé z anglosaskej a americkej tradície komédie, slapsticku i kreslenej grotesky. Od Laurela s Hardym cez bratov Marxovcov až po Toma a Jerryho.

Nemusia chrliť prešpekulované gagy. Nemusia žartovať. Pre vyvolanie smiechu vlastne nemusia robiť vôbec nič. Stačí im nepohnute stáť, dýchať a žmurkať. Tým sa líšia od tučniakov z Madagaskaru a veveričiaka z Doby ľadovej. Ak aj vy máte Mimoňov radi, rozhodne z filmu neodchádzajte pred titulkami!

Kto naťahuje minutáž

Animácia je opäť na vysokej úrovni a stereoskopický efekt využitý možno ešte lepšie – a určite efektnejšie – ako v prvej časti. Výraz „časť“ je presný. Ja, zloduch 2 je čistokrvné pokračovanie. Nezdržiava sa žiadnym predstavovaním postáv, vysvetľovaním vzťahov a objasňovaním motivácií.

Roly sa však vymenili: kým v prvom filme Mimoni pôsobili tak trochu ako vata na vyplnenie hluchých miest a natiahnutie minutáže na celovečerný formát, teraz tú istú funkciu majú ľudia a ich príbeh. Mimoni sú hlavné hviezdy.

Sotva teda niekoho prekvapí informácia, že na 19. decembra 2014 je naplánovaná premiéra ich vlastného dlhometrážneho filmu. Kým sa tak stane, vychutnávajme si Zloduchov. Dobrej nálady a zábavných detailov je v nich dosť aj na viacnásobné pozretie.