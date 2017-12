Slovenský film Zázrak má cenu z Karlových Varov

Víťazom hlavnej súťaže sa stal maďarský film Veľký zošit.

7. júl 2013 o 17:26 Kristína Kúdelová

Maďarskí filmári majú úspechy napriek tomu, že im vláda príliš nepomáha. Tak vznikol aj Veľký zošit.

„Chlapci, vezmite si tento zošit a zapisujte si doň všetko, na čo budete myslieť. Nikdy neprestávajte. Keď sa vrátim, prečítam si to a budem vedieť, čo ste prežili a čo sa vám stalo.“

Trinásťročné dvojčatá dostali zošit od otca, keď už bol oblečený vo vojenskej uniforme a odchádzal na front. Mama ich potom odviezla na dedinu k starej mame, presvedčená, že tam môžu druhú svetovú vojnu prežiť v bezpečí. V Maďarsku tento dramatický príbeh veľmi dobre poznajú, knihu Ágoty Kristófovej Veľký zošit tam čítalo už zopár generácií. V Karlových Varoch zvíťazil film, ktorý podľa nej nakrútil János Szász, aj v ňom bolo napätie prítomné až do konca.

Keď sa otec z vojny vrátil, už ani nemusel zošit svojich detí čítať. Z jedného pohľadu na ne pochopil, akou zmenou prešli.

Vojnový film bez vojny

V hlavnej súťaži karlovarského festivalu boli aj formálne zaujímavejšie filmy. Napríklad islandský film XL o politikovi a jeho dekadentnom spôsobe života (má cenu pre najlepšieho herca) alebo film Bena Wheatleyho Pole v Anglicku – s príbehom, ktorý je výrazne poznačený halucinogénnymi hubami (získal špeciálne uznanie).

Veľký zošit však vyniká nezvyčajnou psychologickou silou a je celkom prirodzené, že strhujúca premena nevinných detí na dve vĺčatká zaujala porotu najviac. Najmä keď ju viedla Agnieszka Holland, ktorá sama také silné drámy nakrúca.

„Veľký zošit vidím ako vojnový film bez vojny. Je to rozprávanie o nevinných, ale krutých deťoch, ktoré odolávajú všetkej morálke,“ povedal režisér János Szász.

So zháňaním spolupracovníkov to už mal lepšie, aspoň to tak vyzerá. Kameramanom filmu je Christian Berger, preslávený filmami Michaela Hanekeho Pianistka, Biela stuha či Bennyho video.

Zo zahraničia prišlo za Szászom aj niekoľko hercov. Talentované dvojičky András a László Gyémántovci sú z Maďarska, ale popri nich sa vo filme ukázal Dán Ulrich Thomsen (naši diváci ho poznajú ako Adama z čiernej komédie Adamove jablká) a aj Ulrich Matthes z Nemecka (pred časom zahral strhujúcu hlavnú úlohu vo filme Viktora Schlöndorffa Deviaty deň).

Likvidačná vláda, sebavedomí filmári

Maďarskí filmári sú evidentne sebavedomí a v poslednom čase sa ukázalo, že na to aj majú dôvod. Víťazstvo Veľkého zošita je len ďalším bodom v zozname festivalových úspechov, nadväzuje najmä na tie z Berlinale. Tam v roku 2011 získal Grand Prix Turínsky kôň Bélu Tarra a vlani zas dráma Je to len vietor Benceho Fliegaufa.

Zaujímavé je, že toto všetko sa deje v čase, keď je postoj maďarskej vlády k filmu diskutabilný. Nekonformných a nezávislých filmárov sa skôr snažila likvidovať. Nedávno nanovo zriadila Maďarský národný fond a Veľký zošit v Karlových Varoch prezentovala ako svoje dieťa. János Szász a jeho kolegovia sa však od toho dištancujú.

Cena za Zázrak Režisér Juraj Lehotský zaujal porotu filmom o dospievajúcom dievčati z polepšovne. Z festivalu v Karlových Varoch išla jedna cena aj na Slovensko, v súťažnej sekcii Na Východ od Západu získal Zvláštne uznanie celovečerný hraný debut Juraja Lehotského Zázrak. Film o vzpurnom a zároveň zaľúbenom dievčati z polepšovne nevyniká originálnym alebo prekvapivým príbehom. Silnejší je v spôsobe, ako režisér v tichosti a s nehou vošiel do vnútorného sveta dospievajúcej ženy (hrá ju Michaela Bendulová), čo sa prejavilo najmä v záverečnej časti filmu. „Nemám túžbu nakrúcať o krásnych ľuďoch. Radšej hľadám takých, čo nie sú prvoplánovo pozitívni, ale majú v sebe skrytý potenciál dobra. To sa v nich môže otvoriť a môže ich aj zmeniť,“ hovorí Juraj Lehotský. Na českom publiku si mohol vyskúšať, ako naň asi budú reagovať diváci, keď v septembri vstúpi do slovenskej distribúcie. Slovenský film na festivale v Karlových Varoch zastupovali ešte jemne provokujúci Zamatoví teroristi (tiež v sekcii Na Východ od Západu), snímku nakrútili Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík a Peter Kerekes. Medzi dokumentmi súťažil citlivý film Pavla Korca Exponáty alebo Príbehy z kaštieľa, ozvláštnený kamerou Jána Meliša. (kk)