Po úspechu na Grape prídu do Bratislavy

Mladá britská skupina Modestep v utorok opäť koncertuje na Slovensku.

8. júl 2013 o 16:43 Michal Durdovanský

Mladá britská skupina Modestep hrá elektronickú hudbu s rockovými gitarami. Ešte, než vydali svoj prvý album, hrávali na veľkých pódiách.

Na Slovensku vystúpili už na minuloročnom Grape, kde roztancovali masu ľudí, teraz prídu do Bratislavy. Skupina Modestep hrá okrem iného elektronickú tanečnú hudbu s názvom dubstep, aj keď pre tento žáner sú typickejší samostatne vystupujúci DJ-i. Oproti nim dnes moderné dubstepové „breakdowny“ kombinujú s rockovými gitarami a naživo hranými bicími.

Mladá štvorica si v tejto komunite pomerne rýchlo vybudovala meno niekoľkými singlami. Druhý v poradí, Sunlight, mal na Youtube milión videní za štyri dni a kapela bez dlhotrvajúcej nahrávky vystupovala na veľkých festivaloch po celom svete.

video //www.youtube.com/embed/Bparw9Jo3dk

Na to sa pokúsili začiatkom tohto roka nadviazať debutom Evolution Theory. Vznikal dva roky a kapele sa široký žánrový záber nie vždy podarí udržať pevne v rukách. Keď však do seba všetko zapadne, daria sa im skutočne chytľavé skladby. V utorok večer si ich môžete prísť vypočuť do bratislavského MMC.