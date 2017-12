Neviditeľná Štiavnica s mapou v ruke

Toto nie je len taká obyčajná výstava, ale projekt, ktorého cieľom je oživenie historického centra jedného z najkrajších slovenských miest.

8. júl 2013 o 20:55 Jana Németh

Desať autorov predstaví svoje diela dosť netradičným spôsobom.

Pripomína to hru geocaching, akurát sa s mapou v ruke namiesto do tajných skrýš niekde v lese dostanete k súčasnému umeniu v centre Banskej Štiavnice.

Od víkendu je tam roztrúsená desiatka umelcov, medzi nimi napríklad Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Dávid Demjanovič, Katarína Hrušková či Jaroslav Kyša. Do piatka budú vytvárať „neviditeľné“ diela, ktorými nenápadne, no možno natrvalo, zasiahnu do priestoru mesta.

Trochu hry

„Banská Štiavnica je taká pamiatková rezervácia – má nádych umeleckého mesta, sídli tu aj kultúrne centrum, ale v historickom centre veľa súčasného umenia nenájdete,“ vraví kurátorka Diana Majdáková.

Ani ona, ani Barbora Nácarová, síce zo Štiavnice nepochádzajú, no trávia tam veľa času. Mali pocit, že by si toto mesto zaslúžilo trochu oživiť. Zároveň chceli, aby mali diváci príležitosť vnímať súčasné umenie inak ako v prostredí galérie. V celom projekte je dôležitý najmä pocit hry s verejným priestorom.

Organizátorky pozvali autorov, ktorí sa venujú inštaláciám, performance, sound-artu, ale aj klasickým médiám – kresbe, grafike či soche.

„Samozrejme, situácie, v ktorých sa súčasné umenie zdá príliš komplikované, nastávajú aj tu. Vlani, keď sme urobili nultý ročník s piatimi autormi, nám však dal pozitívne reakcie,“ hovorí Majdáková. „Ľudia naozaj chodili s mapami po meste, skúšali nájsť diela a potom sa o nich rozprávali,“ dodáva.

Podobná akcia funguje aj v českej Ostrave s názvom Kukačka, v rámci ktorej diváci hľadajú umelecké diela prostredníctvom GPS súradníc. Rozdiel štiavnického projektu spočíva v „neviditeľnosti“. „Diela majú zväčša veľmi nenápadný, nenásilný charakter, čím divák otestuje svoju pozornosť a vnímavosť pre súčasné umenie,“ vysvetľuje Majdáková.

Interaktívna mapa

K piatim bodom na minuloročnej interaktívnej mape Neviditeľnej Štiavnice pribudnú nové v piatok podvečer v známej banskoštiavnickej kaviarni Art Café.

Fyzickú kópiu mapy dostanete o pár dní neskôr na všetkých dôležitých kultúrnych miestach Štiavnice. Sledovať ju môžete aj na webe.

Zatiaľ ani autorky projektu nevedia, aké diela pribudnú. „Všetko je na umelcoch. Niektorí už majú so Štiavnicou skúsenosti a potešilo nás, že sa sem chceli vrátiť a vytvoriť niečo, čo sa môže stať trvalou súčasťou verejného priestoru. Teraz niektorí pracujú v záhrade, iní sú v archíve. My sa snažíme komunikovať s mestom a vybavovať povolenia na umiestnenie diel s majiteľmi stavieb či pozemkov,“ hovorí Diana Majdáková.

Celá akcia ich inšpirovala aj na usporiadanie workshopu umenia vo verejnom priestore s využitím najnovších médií a technológií. Ten sa chystá začiatkom augusta a výsledkom bude aj interaktívna performance v centre mesta počas filmového festivalu 4 Živly.