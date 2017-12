Robert Roth: Treba zdvihnúť zadok a ísť do kultúrnej konkurencie

Na blížiacom sa festivale Pohoda prvýkrát vystúpi Činohra SND, ale príde aj Divadlo bez domova a mnoho ďalších súborov.

9. júl 2013 o 16:42 Eva Andrejčáková

Chodiť s divadlom do terénu vyzerá byť oštara, ale herci to robia radi. Hlavne, ak má predstavenie dobré predpoklady na cestovanie. Herec Robert Roth takto putuje s monodrámou HollyRoth, ktorá mala na našej prvej scéne premiéru pred štyrmi rokmi v réžii Rastislava Balleka. Najviac zo všetkého ho baví, ako táto "hra na hru" provokuje divákov otázkou, čo je a čo už nie je dej, čo myslí hlavná postava vážne a čo si pri tom môže myslieť sám herec. Vraj by si Roth tento vydarený kus túžil zahrať v nejakom kameňolome. To by bolo výborné, zatiaľ sa však určite uspokojí so stanom Európa na festivale Pohoda.

V kultúrnej konkurencii

Činohra SND je vlastne na trenčianskom letisku po prvýkrát. "Je to trochu aj osveta, že divadlo zodvihne zadok a ide za divákom priamo do jamy levovej, do kultúrnej konkurencie," hovorí protagonista - predstaviteľ velebného pána z Maduníc, teda slovenského spisovateľského klasika a zástancu bernolákovčiny Jána Hollého, autora Svätopluka. Je predsa osožné vyskúšať inú skladbu publika, než na akú je medzi stenami kamenného divadla zvyknutý. Návštevníci vnímajú predstavenia na festivale oveľa uvoľnenejšie. Sedia či ležia na zemi, alebo hoci visia aj na stožiari, a pre hercov je výzvou presvedčiť ich, že do divadelného stanu trafili správne.

Okrem HollyRotha si Roberta Rotha môžu diváci užiť aj na diskusiách, v detskom programe Veľkí herci malým deťom, v literárnom stane Martinus.sk, kde bude čítať Rockové verše a krstiť knihu Moniky Kompaníkovej Hlbokomorské rozprávky, a napokon ako sugestívneho rozprávača v hudobnej rozprávke pre dospelých z roku 1918 Príbeh vojaka. Stravinského dielo režíroval Silvester Lavrík v medzinárodnom hudobnom a tanečnom obsadení.

S Pauhofovou aj s Prítulákom

Tento rok sa na festivale predstaví aj bratislavské študentské divadlo LAB z VŠMU s inscenáciou Zachráň si svojho Afričana o začínajúcich hereckých hviezdach, ktoré pripravujú večer pre Afriku. Ak máte so sebou svoje ratolesti, rozhodne si nenechajte v piatok ujsť divadlo Piki s čarovnou inscenáciou Pes Prítulák o rozmaznaných deťoch, túlavých psíkoch a dobrých srdciach. Pre deti zahrá aj banskobystrické Divadlo Na rázcestí Kocúra v čižmách, Slovenské národné divadlo privezie Mechúrika Koščúrika v hlavnej úlohe s Táňou Pauhofovou či Braňom Bystrianskym, Divadlo Úsmev ponúkne Klaunov v pekle, nebude chýbať Teatro Tatro so Zázračným divadelným automatom. Príde dokonca aj Divadlo bez domova s hereckou kolážou Kuca paca o živote ľudí, ktorí sa pokúšajú odraziť od dna.

Štart a cieľ

A aby sa nezabudlo na štart a cieľ: festivalový divadelný program začne už vo štvrtok večer. Mladý tím tvorcov z Mestského divadla Žilina sa predstaví čerstvou inscenáciou hry Viliama Klimáčka Beat v réžii Eda Kudláča. Všadeprítomný chór sa chystá groteskne komentovať každodenné osudy ľudí - neušetrí ani pobožné babičky, rebelujúcich synov či starostlivé mamy. Napokon v nedeľu ráno na ekumenickej bohoslužbe môžu vyvolení uvidieť okrem iných aj hercov bratislavského divadla SkRAT.