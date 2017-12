Ako vzniká hit: Bonnie a Clyde

1000 NAJ FILMOV

Existujú rôzne rebríčky najlepších filmov všetkých čias, my sme sa inšpirovali knihou 1001 filmov, ktoré musíte vidieť, kým zomriete, a cez leto vám priblížime desať vybraných snímok.

Zoznam filmov v knihe 1001 Movies You Must See Before Die zostavilo sedemdesiat filmových kritikov z celého sveta, začína sa Cestou na Mesiac z roku 1902 a končí sa Skutočnou gurážou či Kráľovou rečou z roku 2010.