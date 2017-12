Kaiser Chiefs: Snažíme sa užiť si

Jednou z prvých hviezd, ktoré vystúpia v Trenčíne, je populárna britská skupina. Jej basgitarista tvrdí, že okrem hitov zahrajú aj niekoľko noviniek.

10. júl 2013 o 18:36 Oliver Rehák

Basgitarista SIMON RIX zo skupiny Kaiser Chiefs tvrdí, že vo štvrtok večer na Pohode zahrajú aj niekoľko úplne nových skladieb.

Keď som si pozeral vaše koncerty, našiel som, že nedávno ste hrali v londýnskom obchode. O čo išlo?

„Dostali sme ponuku. Najskôr sa nám do toho nechcelo, ale potom sme si povedali, že prečo nezahrať pre úplne iný typ publika než obvykle. Mal to byť unplugged koncert, ale nakoniec sme priniesli elektrické gitary aj svetlá.“

Takže ľudia normálne nakupovali?

„Nie, bola to uzavretá spoločnosť. Komerčná akcia, nijaké náhodné prekvapenie. Ale prítomní sa, myslím, celkom zabavili.“

Sú pre vás dôležité reakcie ľudí?

„Reakcie ľudí sú väčšinou vždy trochu iné, to nás baví. Snažíme sa neopakovať dokola len to isté, samozrejme, príde na hitovky, ako sú Ruby a I Predict A Riot, ale obmieňame pesničky a dopĺňame nové. Na tomto turné hráme aj pár úplných noviniek, ktoré by sa mali objaviť na novom albume.“

video //www.youtube.com/embed/qObzgUfCl28

Ten ste avizovali už vlani, pribrzdil nahrávanie odchod bubeníka Nicka Hodgsona, ktorý bol spoluautorom viacerých pesničiek?

„Zvonku to môže vyzerať, že keď sa poznáte od strednej a založíte kapelu, ktorá rýchlo dosiahne veľký úspech, po pár rokoch si začnete liezť na nervy. U nás to tak nebolo. Nick sa rozhodol venovať vlastným projektom, nerozišli sme sa v zlom. Možno aj preto, lebo sme rýchlo našli dobrú náhradu. Vijay priniesol novú energiu, nové nápady, všetko je v poriadku.“

Čo to znamená rýchly veľký úspech? Najskôr ste sa volali Parva a nepodarilo sa vám presadiť.

„Hej, úspech prišiel neskôr. Ale bolo to vážne rýchle. Vydavateľstvo, s ktorým sme boli dohodnutí, skrachovalo, čo nás veľmi sklamalo, ale neodradilo. Zmenili sme názov a začali akoby odznova. Veľmi nám pomohli ceny časopisu The New Musical Express v roku 2004, začali sme hrávať na veľkých pódiách a keď sme o rok neskôr vydali debutový album Employment prišla nominácia na Mercury Music Prize. Takže za pár mesiacov nás zrazu poznalo veľmi veľa ľudí.“

Melodické vokály, tvrdší gitarový zvuk a klávesy, zdalo by sa, že ste veľa počúvali staré britské kapely.

„Máte pravdu, vyrastali sme na kapelách, ako napríklad The Who, The Clash alebo The Jam a stále nás bavia. Keď nám pri dohodovaní hrania na olympiáde v Londýne povedali, že pesnička I Predict Riot by vzhľadom na to, čo sa nedávno dialo v Británii, mohla vyznieť rôzne a či nechceme radšej zahrať nejakú klasiku, dohodli sme sa na Pinball Wizard od The Who.“

Niektoré kapely by to zobrali ako cenzúru.

„To je ich vec. Nie každý deň sa môžete objaviť pred toľkými ľuďmi. Brali sme to skôr ako kompliment a užili sme si. To sa snažíme pri každom koncerte, ale tento bol naozaj veľmi špeciálny.“