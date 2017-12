Piatok na Pohode ovládli Atoms for Peace

Slovo superskupina sa používa často, ale sedí len málokedy tak ako v prípade Atoms for Peace.

11. júl 2013 o 17:11 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Tomáš Prokopčák

Thom Yorke počas pauzy kapely Radiohead urobil veľmi zaujímavý vlastný projekt s hviezdnymi menami. Atoms for Peace prišli do Trenčína v najlepšom čase.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Superskupina Atoms for Peace sa postarala na Pohode o "áčkový" koncert, na aký by mohol byť hrdý ktorýkoľvek veľký festival na svete.



2:30 Nie je to hudba na počúvanie z albumu ani z videí na YouTube. Treba ju zažiť naživo, na veľkom pódiu, s poriadnym zvukom. A keď sú muzikanti v takej nálade ako boli v noci na dnes na trenčianskom letisku, je to úplne ideálne.

"Nice to meet you," povedal spevák Thom Yorke a rozbalil to so svojimi hviezdnymi spoluhráčmi naplno.

Je to hudba presne v duchu názvu ich debutovej nahrávky Amok - pulzujúca rytmika s elektronickými zvukmi a nezameniteľným hlasom najskôr pôsobí nervózne, ale po chvíli vás pohltí.

Znie v nej súčasné mesto, ale cítiť aj ozveny etna - nie náhodou hrali Atoms for Peace po Tonym Allenovi, vzdali mu poctu aj slovne a Flea s majstrom afrobeatu hral v projekte Rocket Juice and the Moon.

Lenže toto napriek hviezdnym menám nie je projekt, ale živá kapela, ktorá sa po naštudovaní Yorkeovej sólovky The Eraser nerozišla svojimi cestami.

Medzi muzikantmi to iskrí, bubeník Joey Waronker a perkusionista Mauro Refosco sú rytmický dvojzáprah o akom sníva asi každý muzikant - šľapú ako mašina, pritom bez exhibícií, totálne funkčne.

Flea je trochu upozadený, oproti kapele Red Hot Chili Peppers jeho basa tak typicky neduní, ale keď sa na ňu zameriate, utvrdíte sa, že je to jeden z najlepších hráčov na tento nástroj a ako ťahá tieto pesničky.

Ono, skôr než obvyklé pesničky sú to vlastne dlhšie rozohrávané plochy, ktorých hlavnými pánmi sú Yorke a Godrich. Prvý určuje ich atmosféru s hlasom, gitary strieda s klavírom, druhý ako nenápadný kapelník rozpažený medzi elektronickými mašinkami a občas s gitarou.

Okrem Yorkovej sólovky The Eraser prehrali veci z aktuálne albumu Amok, prišlo aj na zaujímavé verzie balady Rabbit in Your Headlights od Unkle či Paperbag Writer Radiohead.

V tých najsilnejších momentoch z toho išla elektrizujúca sila.

Slovenská premiéra prišla v pravom čase - krátko po vydaní debutovej platňe. Bol to áčkový koncert, na aký by mohol byť hrdý ktorýkoľvek veľký festival na svet.

21.35 Závan Džezových dní priniesol Afričan Tony Allen. Etnodžezové groovy rozhúpali menej početný dav, aký je obvykle pod hlavným pódiom, kapelník o generáciu-dve mladších kolegov diriguje spoza bicích nenápadne, ale hralo to veľmi pekne. Nie živelne, skôr jemne, miestami možno až príliš.

So záujmom sa čakalo, čo na festival prinesie Kate Nash. Víťazka Brit Awards a bývala miestna popová princezná sa rozhodla, že chce robiť radšej nezávislý rokenrol, založila si dievčenskú punkovú kapelu a už od prvej skladby ná festivalovom pódiu kričala.

Neukázala síce žiadne veľké hudobné prekvapenie, no hudobný aktivizmus a punk ešte stále nie sú mŕtve ."Ja som vlastne taká feministka, je dôležité upozorňovať na práva žien," odkázala krátko predtým novinárom na tlačovej konferencii.

20.15 Dva iné svety sa dali pozorovať na pódiu aj pod ním počas koncertov Pary a Bratov Ebenovcov. Žánrovo aj vekovo - no prakticky šansóny sprevádzané hovoreným slovom funguje aj v prípade dvadsiatnikov. Vedľa nich však stáli ľudia, ktorí mohli byť pokojne ich rodičmi - dve rôzne Pohody pár metrov vedľa seba.

Úplne samostatnú Pohodu prežívajú fanúšikovia literatúry, toľko autorov a kníh tu naraz ešte nikdy v histórii nebolo. Eva Turnová sa napríklad Vráťa Brabenca z The Plastic People of The Universe pýtala, či má Facebook.

17:05 Nad plochou letiska sa oblaky otáčali už niekoľko hodín. Napokon sa rozpršalo, viacerí ľudia relatívne rýchlo zmokli. Krátka prehánka však po zhruba dvadsiatich minútach prešla, vyšlo slnko a oteplilo sa.

15.25 Hoci vo štvrtok to vyzeralo, že už je na festivale väčšina návštevníkov, boli to najmä tí, ktorí neprišli autom. Na parkovisku je ešte dosť miesta, zapĺňa sa postupne a žiadne veľké zápchy pri vstupe nie sú.

Počasie je trochu teplejšie, program sa už rozbehol na všetkých scénach. Veľký záujem bol o tanečný workshop na pesničku Ingenue skupiny Atoms for Peace, ktorá je hlavnou piatkovou hviezdou.

Inú šancu dostať sa na hlavné pódium bežní návštevníci nemajú, potvrdil šéf festivalu Michal Kaščák. Sám by sa mal na pódiu objaviť v sobotu, ako hosť skupiny Vidiek.

Viacerí muzikanti sa zase objavia medzi ľuďmi. Vo festivalovom obchode je šesť autogramiád zahraničných účinkujúcich, dostať tu v premiére kúpiť aj dlhoočakávané DVD s filmami Deža Ursinyho.