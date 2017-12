Temný hlas, havranie vlasy. Nick Cave je stále originál

Ponuro drsná aj sexy balada

Jubilee Street. Je viac-menej isté, že táto pesnička zaznie dnes večer na Pohode prvá alebo druhá. Tak to bolo na všetkých doterajších koncertoch, ktoré Nick Cave na turné absolvoval. Je to preňho dôležitá skladba – práve ju si vybral ako druhý singel aktuálneho albumu Push the Sky Away a urobil k nej pôsobivý videoklip. Jubilee Street je skutočná ulica v prímorskom mestečku Brighton, kde spevák dnes žije.

Jubilee Street - text v angličtine

On Jubilee street there was a girl named Bee

She had a history, but no past

When they shut her down the Russians moved in

Now I am too scared to even walk on past

She used to say:

All those good people down on Jubilee Street

They ought to practice what they preach

Yea they ought to practice just what they preach

Those good people on Jubilee Street

And here I come up the hill

I’m pushing my own wheel of love

I got love in my tummy and a tiny little pain

And a ten ton catastrophe on a 60 pound chain

And I’m pushing my wheel of love

On Jubilee Streets

Ah look at me now

The problem was she had a little black book

And my name was written on every page

Well a girl’s gotta make ends meet

Even down Jubilee Street

I was out of place and time, and over the hill, and out of my mind

On Jubilee Street

I ought to practice what I preach

These days I go downtown in my tie and tails

I got a foetus on the leash

I am alone now, I am beyond recriminations

Curtains are shut, the furniture is gone

I’m transforming, I’m vibrating, I’m glowing

I’m flying, look at me now

I’m flying, look at me now

Jubilee Street - slovenský preklad

Na Jubilee Street žilo dievča meno Včela

Malo svoju históriu, no žiadnu minulosť

Keď ho zastrelili, prišli tam Rusi

Teraz sa už bojím aj prejsť okolo

Vravievala:

Všetci tí dobrí ľudia z Jubilee Street

By mali robiť to o čom kážu

Áno, mali by robiť presne to o čom kážu

Tí dobrí ľudia z Jubilee Street

A tak leziem na kopec

Tlačím vlastné koleso lásky

V bruchu lásku a jemnú malú bolesť

A desaťtonovú katastrofu na 60-librovej reťazi

A tlačím svoje koleso lásky

Na Jubilee Street

Len sa na mňa pozri

Problém bol, že ona mala malú čiernu knihu

S mojím menom na každej strane

Nuž, dievča musí mať z čoho žiť

Aj dole na Jubilee Street

Bol som v zlom čase na zlom mieste, pristarý a zbavený zmyslov

Na Jubilee Street

Mal by som robiť to, čo kážem

V týchto dňoch chodím do centra vo fraku

S embryom na vôdzke

Už som sám, mimo obvinení

Závesy sú zatiahnuté, nábytok je preč

Mením sa, vibrujem, žiarim

Letím, pozri sa na mňa

Letím, pozri sa na mňa