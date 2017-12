Pohoda ešte nikdy nemala taký silný program

Veľké mená, pestrý program a organizačne hladký priebeh – tak vyzeral víkend na letisku v Trenčíne.

14. júl 2013 o 19:23 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Tomáš Prokopčák

Je trochu nespravodlivé zúžiť celý festival iba na dve mená. Ale na Pohodu 2013 sa bude spomínať najmä ako na ročník, na ktorom sa o svoju vydarenú slovenskú premiéru postarali Nick Cave a Thom Yorke.

TRENČÍN. Tak silne poskladaný program ešte náš najväčší festival nemal.

Začalo sa to už vo štvrtok, ktorý už prestal byť „zahrievacím“ dňom. Nielen pre chladnejšie počasie, ktoré privítalo návštevníkov.

Ešte nikdy nefungovalo už na úvod toľko pódií naraz a nevystúpilo toľko veľkých mien. Americkí alternatívni rockeri Smashing Pumpkins, britská gitarovka Kaiser Chiefs, Pražský výběr aj Slovenské tance Petra Breinera.

Aj preto už na úvod do Trenčína prišla väčšina divákov. Autá stáli v kolóne krátko po zjazde z diaľnice, zápchy boli aj v meste. Ale festival sa rozbehol naplno.

Hodnotiť jednotlivé koncerty je zbytočné, každý si mohol urobiť vlastný program, podľa toho, či ho zaujímajú gitarovky, elektronika, klasika, worldmusic alebo literatúra, ktorá mala v počte akcií tento rok svoj samostatný festival.

Hviezdy a prekvapenia

Na vyslovene zlé vystúpenie sme nenarazili, ale na čele ankety ročníka 2013 o najsilnejšie momenty určite nesmú chýbať Nick Cave, Atoms for Peace, Bonobo, Pražský výběr, Midi Lidi, Modré hory, divadelný HollyRoth alebo napríklad Beware of Darkness.

Práve toto mladé trio z Los Angeles so svojím rokenrolom od podlahy a zaujímavým spevákom ukázalo, že ak vás nebaví veľké meno na prvej scéne, môžete inde objaviť niečo úplne neznáme.

Idete okolo, z dvoch­troch pesničiek je spravidla jasné, či to stojí za to, ak áno, zostanete. A práve to je jeden z typických momentov Pohody – celý program nemusíte poznať detailne vopred a nemusíte sa fixovať len na hlavné hviezdy.

V programe je veľa žánrov aj momentov, ktoré nie sú náhodné. A nejde len o hostí, keď Vidiek vytiahne na spoločnú pesničku Bez ladu a skladu, Hex, Puding pani Elvisovej či dychovku alebo Midi Lidi, účastníkov tanečného workshopu.

Nigérijského bubeníka Tonyho Allena nepochválil basák Flea z Red Hot Chili Peppers náhodou – hrali spolu v projekte s Damonom Albarnom, teraz sa vystriedali na hlavnom pódiu.

Flea prišiel ako člen superskupiny Thoma Yorka, s ktorou sa postaral o jeden z vrcholov tohto ročníka. Tým druhým bol Nick Cave. Bolo to rovnako silné, ale úplne iné.

Hlavný rozdiel vystihujú už názvy – kým Yorke sa ukrýva za tímovým Atoms for Peace, na druhej strane za menom speváka nasleduje meno skupiny.

Koľko a čo za to

Kto pozná prácu promotérov vie, že dobrý program je často zhodou šťastných okolností.

Čo však náhoda nie je, sú každoročné viac či menej nápadné produkčné vylepšenia. Pohoda je vďaka nim z našich festivalov najďalej. Teraz boli tým najviditeľnejším solárne lampy zjednodušujúce pohyb po areáli.

Nápad dať všetkým účinkujúcim jeden spoločný priestor v zákulisí môže niekomu zaváňať pionierskym táborom, hudobníci si ho však pochvaľovali rovnako ako skladali komplimenty festivalu na svojich sociálnych sieťach: „Nebo existuje, videla som ho na Slovensku,“ napísala na Twitter basgitaristka Smashing Pumpkins Nicole Fiorentino.

Heaven exists. I saw it in Slovakia today. pic.twitter.com/yagfDBO7Ci — Nicole Fiorentino (@xocoleyf) July 12, 2013

Festival už je po produkčnej stránke natoľko vyladený, že jeho šéf Michal Kaščák stihol vystúpiť viackrát – okrem Pražského výběru aj s Vidiekom či dokonca ako folklórny huslista v literárnom stane alebo v zákulisí pre britského producenta Dipla.

Najčastejšia výhrada, ktorá sa v súvislosti s Pohodou tento rok skloňovala, bola vysoká cena lístka.

Na mieste sa dala kúpiť permanentka za 99 eur, čo sa mnohým zdalo priveľa.

Na porovnanie, lístok na samostatný koncert, ktorý bude mať Nick Cave na jeseň v Prahe, stojí 52 eur. A to je tá najnižšia suma, na ktorej sa predpredaj len začína.

Festival s limitovanou kapacitou 30­-tisíc ľudí bol prakticky vypredaný a za prvú hodinu sa rozchytala tisícka lístkov na budúci ročník.