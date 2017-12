Vyhrajte vstupenky na Open Jazz Fest na Zelenej vode

Cez víkend privíta svojich divákov jediný jazzový open air festival OPEN JAZZ FEST.

16. júl 2013 o 14:35 red

Už tento víkend otvorí po šiestykrát svoje brány letný „jazerný“ festival OPEN JAZZ FEST. Festival konajúci sa v tesnom susedstve pláže, v prírodnom kaskádovitom amfiteátri, na brehu jazera Zelená voda. Na Považí - presne na polceste medzi Bratislavou a Žilinou. Tohto roku sa uskutoční v piatok a sobotu 19.-20. júla so začiatkom o 19:00 hod. Jeho ambíciou je ponúknuť a predstaviť divákom čo najširší záber jazzovej hudby v interpretácii a vďaka spoločným projektom aj kooperácii svetových a domácich špičkových hudobníkov.

Dramaturgia tohto ročníka to len potvrdzuje – vystúpi dovedna 8 kapiel (40 hudobníkov) z 13 krajín sveta a na svoje si prídu milovníci tradičného jazzu, electroswingu, new music, autorského progresívneho jazzu, fusion aj funky... Predstavujeme vám line up oboch dní:

Piatok 19.7.

Danijel Cacija Quintet (HR, SK, FIN, H, UKR)

NBS trio feat. Scott Hamilton (SK, USA)

TUTU & Michal Žáček feat. Teresa Polk (CZ, SK, USA)

Raphael Wressnig & The Big Boogaloo Hornz (A)

Sobota 20.7.

Marta Kroll (PL)

Tingvall Trio (D)

Moonlight Breakfast (RO)

Paul Jackson Trio feat. Pee Wee Ellis (USA)

Festival je tiež miestom stretávania sa generácii - zrelých poslucháčov v pokročilejšom veku, ale aj veľkého množstva mladých ľudí. „So zadosťučinením vnímame, že festival má už napriek mladej histórii svoju fanúšikovskú základňu, ktorá nie je nijako vekovo ohraničená. Motivuje nás predstava, že že spolu s našim publikom môžeme zrieť a starnúť pri skvelej hudbe“ konštatuje Marian Pavlovič, dramaturg festivalu.

Diváci sa taktiež nemusia nijako dramaticky obávať vrtochov počasia, keďže dominantné časť amfiteátra je zastrešená. Aj zo skúsenosti minulých rokov vieme, že aj keď sem tam nejaká kvapka spadla, horúce groovy z pódia tesne nad hladinou to vždy vykompenzovali...“Hudobné vysokovoltaické dynamá“ v podobe doyenov jazzfunku Paula Jacksona, Pee Wee Ellisa, či groovy hammond organistu Raphaela Wressniga (čerstvo nominovaného na titul najlepší organista sveta / Down Beat magazine) zaručujú, že na Zelenej vode nezostane jediná nitka na divákoch suchá a nemusí to byť dažďom... Apropo′s podľa dlhodobej predpovede má byť pekne teplo a slnečno.

Dvojdňové lístky na festival sú dostupné v sieťach ticketportal, predpredaj.sk a na stránke festivalu. V predpredaji sú za cenu 20 Eur, lístok na mieste stojí 28 Eur. Deti do 12 rokov a ZŤP majú na festival vstup zdarma. Pre záujem divákov aj o jednodňové lístky sa organizátori rozhodli opätovne zaradiť do predaja aj lístky zvlášť na jednotlivé hracie dni festivalu v cene 15 Eur.

Viac informácií na webe OpenJazzFest

Súťaž bola ukončená. Výhercov sme kontaktovali telefonicky.