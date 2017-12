Nové CD

David Lynch, Vladimír Veit, Luvle Isles Bonus.

16. júl 2013

David Lynch – The Big Dream

Sunday Best

Že to kultový režisér myslí s hudbou vážne, ukázal druhým albumom. Po Crazy Clown Town (2011) prichádza kolekcia jedenástich skladieb, ktoré nazval „moderné blues“. Tá prekvapí coververziou Dylanovej skladby The Ballad of Hollis Brown a duetom so švédskou speváčkou Lykke Li. Singel I'm Waiting Here už možno poznáte zo štýlového videoklipu.

Vladimír Veit – Rosa coeli

Galén

Veit patrí k prvej generácii českých pesničkárov, už v roku 1966 bol jeho sprievodným hráčom Jaroslav Hutka. Výborný melodik Veit okrem vlastných textov zhudobňoval aj básne Seiferta, Havla či Kunderu. Predvlani s Vladimírom Mertom pripravili CD Písničkář. Na novom albume Veit zhudobnil devätnásť básní Jana Skácela.

Luvly Isles Bonus

Ajlávmjuzik

Mladá domáca elektronická scéna o sebe dáva čoraz viac počuť. Okrem Exitabu sa o to najvýraznejšie stará vydavateľstvo Ajlávmjuzik, ktorého katalóg sa najnovšie rozrástol o päťskladbové EP. Ide o zaujímavý spôsob ako podporiť predchádzajúcu nahrávku, konkrétne Stratasoulov Luvly Isles. Päť producentov (napríklad Karaoke Tundra či Ink Midget) z neho zremixovalo po jednej skladbe.