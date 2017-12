Rozprávky plné nezvyčajného života

Odvaha klesnúť až na dno

So zatajeným dychom som celkom nedávno čítala zápisky Jamesa Camerona v časopise National Geographic. Nepísal o filme, ale o hlbokomorskom svete. S bezbrehým chlapčenským nadšením a niekoľkoročnými skúsenosťami bádateľa podmorského života písal o ceste na dno Mariánskej priekopy, ktorú absolvoval vlani vo svojej jasnozelenej ponorke Deepsea Challenger.

So zatajeným dychom putujem na dno oceánu v knižke Moniky Kompaníkovej. Je to pôžitok. Nepotrebujem supermodernú ponorku ani mikroskop ako Cameron, aby som čosi na tom dne naozaj uvidela. Dokonca ani nečítam, iba sa dívam naokolo s nesmiernym nadšením. Takto to totiž vyzerá, keď sa niečo naozaj podarí.

Možno je to tým, že mladá ilustrátorka Veronika Holecová vyrástla v rodine paleontológa a entomologičky a má v sebe cit pre odkrývanie tajomných svetov. Možno je to tým, že je to jej prvá ilustrovaná (detská) kniha, alebo tým, že zvolila kombináciu tlače z lina a perokresby, ktoré pôsobia veľmi jednoducho, no presvedčivo. Možno je to fascinujúcou farebnosťou a tým, že dizajn a layout mala na starosti grafická dizajnérka Martina Rozinajová, ktorá hľadá, po čom deti túžia aj v iných projektoch.

A možno za tým vôbec netreba hľadať žiadne zdanlivo objektívne dôvody, iba odvahu ísť až na dno. Veď ani to, že sa Artforum púšťa do vydávania takýchto nákladných kníh nie je v medziach racionálnych rozhodnutí, no, nepochybne, správnych.

Jana Németh